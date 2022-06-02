Іноземний легіон разом із сином депутата з Великої Британії знищили російський БТР (відео)

30-річний син представниці британського парламенту Гелен Грант на початку року поїхав воювати в Україну, але матері про це не сказав.

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Минулого тижня група американських і британських військових-добровольців, які борються з російськими загарбниками у лавах Іноземного легіону, ліквідували російський БТР. У цьому вся підрозділі служить і син представника парламенту Великобританії. Про це повідомляє Fox News.

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Під час атаки група військовослужбовців ЗСУ вийшла з лісового укриття, щоб із гранатомета NLAW вистрілити по БТР-80 російських військ.

Засоби аеророзвідки ЗСУ зафіксували постріл і російський БТР, який рухається, що вказує на злагодженість спільних дій.

Син британського депутата у лавах ЗСУ

30-річний Бен Грант — колишній військовослужбовець Королівської морської піхоти, він є сином британської депутатки Гелен Грант.

На початку року він вирішив поїхати воювати в Україну, але своїй матері про це не повідомив. Протягом кількох місяців він разом з іншими ветеранами спецвійськ західних армій допомагає ЗСУ.

Підрозділ Гранта був одним із кількох підрозділів ЗСУ, які зупинили просування російських військ кілька тижнів тому.

Нагадаємо, що ексспецназівець ЗС США розповів, що під Києвом були найскладніші бої в його житті. Американський військовий брав участь у військовій кампанії в Іраку й Афганістані, проте "пекельні" дні він провів в Ірпені, де ворог часом підходив на відстань 50 метрів.

Раніше Фокус розбирався в тому, хто воює в Міжнародному легіоні ЗСУ, куди, за різними даними, вступили понад 20 тис. людей із понад 50 країн.