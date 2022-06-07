Бійці Сил спецоперацій знищили ворожу БМП-2 у ближньому бою (відео)

У процесі проведення розвідки українські бійці натрапили на ворожу бронетехніку, вирішивши знищити її з РПГ-18.

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Українські військові Сил спеціальних операцій уразили БМП-2 ЗС РФ із гранатомета "Муха". Про це повідомляє пресслужба ССО.

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Під час проведення спеціальної розвідки воїни виявили російську БМП-2. Один із бійців відразу ж ухвалив рішення знищити російську бронемашину піхоти.

"Пішов на*уй. Ідемо", — вистрілили боєць і відійшов із напарником.

Після цього на відео показали кадри з безпілотника, який зафіксував знищення бронетехніки.

Як пише "Мілітарний", БМП-2 знищили з радянського ручного реактивного гранатомета РПГ-18 "Муха". Він призначений для боротьби з танками, БМП, САУ й іншими броньованими об'єктами супротивника.

Нагадаємо, 3 червня Нацгвардійці накрили артилерією склад ворожих боєприпасів на Луганщині.

Раніше повідомлялося, що іноземний легіон разом із сином британського депутата знищили російський БТР-82.