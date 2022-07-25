Зеленський змінив командувача Сил спеціальних операцій: хто очолить службу

Силами спецоперацій Збройних сил України командуватиме Віктор Хоренко. Причини відставки ветерана війни на Донбасі Григорія Галагана наразі невідомі.

Президент України Володимир Зеленський призначив нового командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил України (ССО ЗСУ). Про це йдеться в указі глави держави від 25 липня.

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"Призначити Хоренка Віктора Олександровича командувачем Сил спеціальних операцій Збройних сил України", — зазначається у тексті.

Іншим указом Зеленський звільнив із посади нинішнього командувача ССО Григорія Галагана.

Причини зміни керівника ССЛ ЗСУ в Офісі президента наразі не коментували.

Новий командувач ССО — Григорій Галаган йде у відставку

Президент України призначив Галагана 25 серпня 2020 року, з цієї посади звільнили Ігоря Луньова. Галаган обіцяв якісно виконувати завдання у різних умовах та продовжити роботу з розвитку морського та авіаційного компонентів ССО ЗСУ.

[ + – ] Галаган отримав поранення на Донбасі у квітні 2015 року Фото: "Новинарня"

Галаган — ветеран війни на Донбасі, його поранили під час виконання бойового завдання у квітні 2015 року.

Сили спеціальних операцій — окремий вид військ у структурі ЗСУ, яких залучають до виконання складних, небезпечних та політично чутливих операцій. Військові частини розвідки ССО можуть здобувати розвідувальну інформацію для підготовки держави до оборони та спеціальних дій, забезпечувати готовність ЗСУ відображати агресію.

Нагадаємо, що раніше бійці ССО розповідали про тактику російських окупантів під час вуличних боїв у Сєвєродонецьку. ЗС РФ намагаються застосувати весь арсенал озброєння та просувається тому, що повністю знищують населені пункти.

Фокус вже писав, як військові Сил спецоперацій знищили російський БМП-2 із радянського ручного гранатомета "Муха".