"Ми всі тут, як одна сім'я": бійці ССО розповіли про захист Сєвєродонецька (відео)

За словами військових, противник використовує перевагу в артилерії та без розбору завдає ударів по житлових кварталах без урахування того, чи є там військові, чи ні.

Бійці підрозділів Сил спеціальних операцій (ССО) Збройних сил України продовжують вести вуличні бої з російськими окупантами у Сєвєродонецьку. В опублікованому відеоматеріалі інтернет-видання "Мілітарний" українські захисники розповідають, яку тактику використовує противник у боях за Сєвєродонецьк.

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За словами бійців ССО, ворог має перевагу в кількості артилерійських снарядів і завдає ударів без урахування того, чи є в тих місцях військові, чи ні. Так, проводячи обстріли, російські солдати знищують велику кількість цивільного населення.

[ + – ] Військовослужбовець ССО ЗСУ, кадр з відео

"Проходить розвідка і за ними підтягуються основні війська й артилерія. І так маленькими кроками, навіть не квартали за кварталами, а будинок за будинком вони потроху просуваються. А коли наші їх вибивають — вони відійшли, і знову такою ж тактикою підходять", — розповів один із військовослужбовців ССО.

Інший український військовий розповів, що противник, застосовуючи весь арсенал озброєння, зносить з лиця землі населені пункти і так просувається, проте на своєму шляху зустрічає опір наших захисників і через значні втрати далі йти не може.

Командири бригад ССО зазначають високий професіоналізм своїх підлеглих і колег, наголошуючи на ефективності виконуваних ними поставлених бойових завдань.

"Розумієте, якщо людина професіонал під моїм командуванням, то солдатові не потрібен героїзм — він виконує своє завдання. Ми всі тут, як одна сім'я, цього ніхто не спростовує", — наголосив український офіцер.

Раніше мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що бійці ЗСУ просунулися від Запоріжжя до Мелітополя більш ніж на 10 км. Українські військові також мають успіхи на Херсонському напрямку, і найближчими тижнями, на думку Федорова, Херсон буде звільнено.

ЗСУ 18 червня знищили 7 об'єктів російської армії в окупованому Донецьку. Як повідомили інсайдери зі спільноти InformNapalm, для знищення цих цілей українські захисники застосували великокаліберну високоточну зброю країн НАТО.