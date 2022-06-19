Херсон звільнять найближчим часом, ЗСУ перебувають на межах міста, — мер Мелітополя (відео)

За словами Івана Федорова, українські військові мають успіхи відразу на кількох напрямках. Війська просунулися ще на 10 км від Запоріжжя у бік Мелітополя.

Українські військові більше ніж на 10 км просунулися від Запоріжжя у бік Мелітополя. Про це розповів міський голова Іван Федоров.

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Також, як зазначає міський голова Мелітополя, ЗСУ суттєво просунулися у бік Херсона і вже перебувають на межах міста.

"Я впевнений, що найближчим часом, найближчими тижнями місто Херсон буде звільнене нашими героїчними військовими", — прокоментував він.

[ + – ] Українські війська вже знаходяться на межах Херсона.

Як зазначає регіональний політик, важливу роль в успіхах української армії відіграли постачання західного озброєння.

"Вона абсолютно точно наближає нас до перемоги. Я сподіваюся, що найближчим часом озброєння буде достатньо для того, щоб деокупувати наші міста", — наголосив Федоров.

Окремо у своєму зверненні мер Мелітополя торкнувся теми викрадення українців на окупованих територіях. За його інформацією, за останній тиждень кількість таких випадків знову зросла.

"Крадуть пасторів, крадуть активістів, думаючи, що таким чином вони зможуть підпорядкувати собі мешканців тимчасово окупованих територій. Вони не розуміють одного, не розуміють того, що їх не підтримує 99,9% мешканців. І вони не розуміють, що всі чекають на повернення України", — Прокоментував Федоров.

Як він зазначає, викрадення навіть ста людей не змінить розкладу сил на окупованих українських землях.

При цьому мер міста закликав родичів вивезених окупантами людей дзвонити в кол-центри та повідомляти про кожну викрадену людину. По-перше, таким чином інформація стане публічною, а отже, звільнення людини можна буде прискорити. По-друге, Федоров сподівається, що після перемоги України всі, хто побував у полоні, у росіян зможуть отримати компенсацію від держави-агресора.

Нагадаємо, українців закликали їхати з Херсонської області для полегшення роботи ЗСУ. Залишити регіон можна лише через Крим, де ЗС РФ проводять фільтрацію. Голова облради пообіцяв, що звичайних громадян не тавруватимуть зрадниками.

Раніше Міносвіти РФ повідомило, що з 1 вересня школи Мелітополя працюватимуть за російськими стандартами.