Херсон освободят в ближайшее время, ВСУ находятся на границах города, — мэр Мелитополя (видео)

По словам Ивана Федорова, украинские военные имеют успехи сразу на нескольких направлениях. Войска продвинулись еще на 10 км от Запорожья в сторону Мелитополя.

Украинские военные более чем на 10 км продвинулись от Запорожья в сторону Мелитополя. Об этом рассказал мэр города Иван Федоров.

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Также, как отмечает городской голова Мелитополя, ВСУ существенно продвинулись в сторону Херсона и уже находятся находятся на границах города.

"Я уверен, что в ближайшее время, в ближайшие недели город Херсон будет освобожден нашими героическими военными", — прокомментировал он.

[ + – ] Украинские войска находятся уже на границах Херсона.

Как отмечает региональный политик, важную роль в успехах украинской армии сыграли поставки западного вооружения.

"Оно абсолютно точно приближает нас к победе. Я надеюсь, что в ближайшее время вооружения будет достаточно для того, чтобы деоккупировать наши города", — подчеркнул Федоров.

Отдельно в своем обращении мэр Мелитополя коснулся темы похищения украинцев на оккупированных территориях. По его информации, за последнюю неделю количество таких случаев снова выросло.

"Воруют пасторов, воруют активистов, думая, что таким образом они смогут подчинить себе жителей временно оккупированных территорий. Они не понимают одного, не понимают того, что их не поддерживает 99,9% жителей. И они не понимают, что все ждут возвращения Украины", — прокомментировал Федоров.

Как он отмечает, похищение даже ста человек не изменит расклад сил на оккупированных украинских землях.

При этом мэр города призвал родственников вывезенных оккупантами людей звонить в колл-центры и сообщать о каждом похищенном человеке. Во-первых, таким образом информация станет публичной, а значит его освобождение можно будет ускорить. Во-вторых, Федоров надеется, что после победы Украины все побывавшие в плену у россиян смогут получить компенсацию от государства-агрессора.

Напомним, украинцев призвали уезжать из Херсонской области для облегчения работы ВСУ. Покинуть регион можно только через Крым, где ВС РФ проводят фильтрацию. Глава облсовета пообещал, что обычных граждан не будут клеймить предателями.

Ранее Минпросвещения РФ сообщил, что с 1 сентября школы Мелитополя будут работать по российским стандартам