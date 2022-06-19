"Мы все тут, как одна семья": бойцы ССО рассказали о защите Северодонецка (видео)

По словам военных, противник использует преимущество в артиллерии и без разбору наносит удары по жилым кварталам без учета того, есть ли там военные, или нет.

Бойцы подразделений Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины продолжают вести уличные бои с российскими оккупантами в Северодонецке. В опубликованном видеоматериале интернет-издания "Милитарный" украинские защитники рассказывают, какую тактику использует противник в боях за Северодонецк.

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По словам бойцов ССО, враг имеет преимущество в количестве артиллерийских снарядов и наносит удары без учета того, есть ли в тех местах военные, или нет. Таким образом, проводя обстрелы, российские солдаты уничтожают большое количество гражданского населения.

[ + – ] Военнослужащий ССО ВСУ, кадр из видео

"Проходит разведка и за ними подтягиваются основные войска и артиллерия. И так маленькими шагами, даже не кварталы за кварталами, а дом за домом они по чуть-чуть продвигаются. А когда наши их выбивают — они отошли, и опять такой же тактикой подходят", — рассказал один из военнослужащих ССО.

Другой украинский военный рассказал, что противник, применяя весь арсенал вооружения сносит с лица земли населенные пункты и таким образом продвигается, однако на своем пути встречает сопротивление наших защитников и из-за значительных потерь дальше идти не может.

Командиры бригад ССО отмечают высокий профессионализм своих подчиненных и коллег, подчеркивая эффективность выполняемых ими поставленных боевых задач.

"Понимаете, если человек профессионал под моим командованием, то солдату не нужен героизм — он выполняет свою задачу. Мы все тут, как одна семья, этого никто не опровергает", — подчеркнул украинский офицер.

Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что бойцы ВСУ продвинулись от Запорожья к Мелитополю более чем на 10 км. Украинские военные также имеют успехи на Херсонском направлении, и в ближайшие недели, по мнению Федорова, Херсон будет освобожден.

ВСУ 18 июня уничтожили 7 объектов российской армии в оккупированном Донецке. Как сообщили инсайдеры из сообщества InformNapalm, для уничтожения этих целей украинские защитники применили крупнокалиберное высокоточное оружие стран НАТО.