"Воїни-сіроманці": 5 фактів про Сили спеціальних операцій України

Сили спецоперацій — це еліта української армії, яка відроджує козацькі традиції, проводить операції в тилу ворога та організовує опір на окупованих територіях.

29 липня в Україні відзначають День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. Фокус зібрав 5 фактів про рід військ та їхні операції.

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Козак-харктерник — що означає емблема Сил спецоперацій?

На емблемі ССО зображено крокуючий вовк із поясом-наузом. У її центрі двозуб — знак князя Святослава Хороброго. Перевертень — це народний міф про козаків-характерників, здатних перетворюватися на тварин. Автори нової символіки ССО зазначали, що також робиться акцент на можливості хана половецького Боняка перетворюватися на вовка. Це описувалося в "Повісті минулих літ".

[ + – ] Емблема Сил спецоперацій

Бійці ССО виконують завдання на всій лінії фронту

Як казав екскомандувач Силами спецоперацій Григорій Галаган, Україна веде оборону на 270 градусів. Тому українські бійці ССО ведуть свою діяльність усюди. До їхніх повноважень також входить організація руху опору на окупованих територіях. За словами генерал-майора ССО виконує такі завдання:

координація руху опору

інформаційно-психологічні операції

"кінетичні дії" — бойова робота

[ + – ] Навчання бійців ССО Фото: АрміяInform

Сили спецоперацій виконують диверсії у тилу ворога

Українські бійці виконали цілу низку "кінетичних дій" у тилу російських військ. Наприклад, 28 квітня сили ССО підірвали міст із Криму до Мелітополя. Війська РФ перекидали через нього техніку та боєприпаси. Це уповільнило дії ЗС РФ на напрямку до Мелітополя.

[ + – ] Зруйнований міст у Запорізькій області Фото: ССО ЗСУ

Двома тижнями раніше військові знищили колону російських військ разом із мостом. Оператори ССО України здійснили дорозвідку об'єкта, що найбільше підходить для проведення інженерної засідки. Це був міст на шляху ворожої техніки. Потім робота з встановлення зарядів та підрив моста з ворогом.

[ + – ] Підрив колони ЗС РФ під Ізюмом

Більшість виконаної роботи бійцями ССО залишається за кадром через специфіку їхньої роботи.

Повернення козацьких традицій: ССО освятили зброю на ворога в Холодному Яру

До повномасштабного вторгнення РФ в Україні бійці сил Спецоперацій відновили давню традицію — освячення зброї на ворога у Холодному Яру.

[ + – ] Освячення зброї у Холодному Яру

Це знакове місце для України — саме у Холодному Яру організовано опір радянським окупантам. Холодноярська республіка проіснувала не довго, проте, як зазначав замкомандувача ССО на той момент, Україна продовжує славні традиції воїнів-українців.

[ + – ] Церемонія у Холодному Яру

Сили спецоперацій — це військова еліта армії

Бійці ССО — це навчені та мотивовані армійці. Лише 10% від усіх охочих проходять відбір до ССО. Бо кандидат має скласти не лише фізичні тести на кваліфікаційному курсі, а й пройти тяжкі випробування на полігонах.

[ + – ] Документальний фільм про відбір у ССО

Нагадаємо, Сили спецоперацій захопили ЗРК "Бук-М", які зберегли свої бойові можливості. Також повідомлялося, що Зеленський змінив командувача ССО на Віктора Хоренка. До цього ССО очолював Григорій Галаган.