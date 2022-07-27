Фронт на 270 градусів: Сили спецоперацій знаходяться скрізь, — екскомандувач Галаган

За словами генерал-майора, ССО координують рух опору, ведуть інформаційно-психологічні операції, а також "кінетичні дії" — бойову роботу.

Генерал-майор екскомандувач Силами спеціальних операцій Григорій Галаган в інтерв'ю "Радіо Свободі" розповів про роботу бійців ССО на фронті завдовжки понад 2 000 км.

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В окупованій Херсонській області партизани підривають машини колаборантів, передають координати ЗСУ для знищення військових об'єктів РФ, ведуть інформаційну роботу та записують відеозвернення. Це все є частиною роботи Сили спецоперацій.

Як зазначає Галаган, унікальність нинішньої фази війни полягає у тому, що Україна веде оборону на 270 градусів.

"Понад 2 000 км — куди не кинься, або ворог, або той, хто підтримує ворога. Тому Сили спеціальних операцій присутні зараз усюди", — заявив екскомандувач.

За словами генерал-майора ССО виконує такі завдання:

координація руху опору;

інформаційно-психологічні операції;

"кінетичні дії" — бойова робота.

Мета ССО — зламати ворога будь-яким зі способів. Якщо це вдасться зробити, Україна переможе. Галаган зазначив, що ССО проводять інформаційно-психологічні операції на різних рівнях. Коли ворог здається в полон цілими підрозділами або коли російські матері не пускають своїх дітей на війну — це успіх.

"Кінетичними діями" у ССО називають бойову роботу — підрив мостів або залізниці на окупованих територіях.

Коментуючи питання, чи не вважає військовий термін "партизани" застарілим, Галан зазначив, що ні.

"Говоримо "партизан" і все стає зрозумілим. Вони в нас різного віку, різних професій. Партизанщина історично в крові українців. Тому дає потужний результат", — резюмував генерал-майро Галаган.

Нагадаємо, у британській розвідці припустили, що переслідування партизанами військ РФ посилюватимуться.

Раніше повідомлялося, що Сили спецоперацій захопили ЗРК Бук-М, які зберегли свої бойові можливості.