Фронт на 270 градусов: Силы спецопераций находятся везде, — экс-командующий Галаган
По словам генерал-майора, ССО координируют движение сопротивления, ведут информационно-психологические операции, а также "кинетические действия" — боевую работу.
Генерал-майор экс-командующий Силами специальных операций Григорий Галаган в интервью "Радио Свободе" рассказал о работе бойцов ССО на фронте протяженностью в свыше 2000 км.
В оккупированной Херсонской области партизаны подрывают машины коллаборантов, передают координаты ВСУ для уничтожения военных объектов РФ, ведут информационную работу и записывают видеообращения. Это все является частью работы Силы спецопераций.
Как отмечает Галаган, уникальность нынешней фазы войны состоит в том, что Украина ведет оборону на 270 градусов.
"Свыше 2000 км — куде не кинься, или враг, или тот, кто поддерживает врага. Поэтому Силы специальных операций присутствуют сейчас всюду", — заявил экс-командующий.
По словам генерал-майора ССО выполняет такие задачи:
- координация движения сопротивления
- информационно-психологические операции
- "кинетические действия" — боевая работа
Цель ССО — сломать врага в любой из способов. Если это удастся сделать, то Украина победит. Галаган отметил, что ССО проводят информационно-психологические операции на разных уровнях. Когда враг сдается в плен целыми подразделениями, или когда российские матери не пускают своих детей на войну — это успех.
"Кинетическими действиями" в ССО называют боевую работу — подрыв мостов или железной дороги на оккупированных территориях.
Комментируя вопрос о том, не считает ли военный термин "партизаны" устаревшим, Галан отметил, что нет.
"Говорим "партизан" и все становится ясно. Они у нас разного возраста, разных профессий. Партизанщина исторически в крови украинцев. Поэтому дает мощный результат", — резюмировал генерал-майро Галаган.
Напомним, в британской разведке предположили, что преследования партизанами войск РФ будут усиливаться.
Ранее сообщалось, что Силы спецопераций захватили ЗРК "Бук-М", которые сохранили свои боевые возможности.