Преследования партизанами войск РФ будут усиливаться, — британская разведка

Антироссийские настроения в захваченных регионах, вероятно, будут нарастать. В пример разведка приводит ликвидацию одного из "мэров" Великого Бурлука 11 июля.

Преследования российских официальных лиц, вероятно, будут усиливаться, что усугубит проблемы оккупантов. Об этом сообщается в свежем отчете разведки Минобороны Великобритании.

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Антироссийские настроения в оккупированных частях Украины приводит к преследованию российских чиновников и коллаборантов. Например, 11 июля оккупационная администрация Великого Бурлука признала, что один из ее "мэров" был убит 11 июля в результате взрыва автомобиля.

Что станет следующей большой целью для ВС РФ?

Также в британской разведке прогнозируют, что на Донбассе ВС РФ скорее всего, сосредоточатся на захвате нескольких небольших городов в течении следующей недели, включая Северск и Долину на подступах к Славянску и Краматорску.

Славянск и Краматорск, вероятно, останутся основными целями на этом этапе операции.

Кремль продолжает пытаться подорвать легитимность украинского государства и укрепить собственное управление с админконтролем над оккупированными частями Украины. Это включает в себе инициативу "побратимизации" российских и украинских городов, чтобы развивать "постконфликтные администрации". Также в РФ издали указ, облегчающий украинцам получение российского гражданства.

Напомним, по данным Генштаба, войска РФ могут наступать по направлению "Изюм-Славянск".

Ранее сообщалось, что в РФ прибегают к "нетрадиционным мерам" по набору людей в армию из-за высоких потерь на войне.