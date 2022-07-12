Из-за дефицита кадров ВС РФ прибегают к "нетрадиционным мерам", — разведка Британии

Мероприятия могут включать набор людей в ЧВК "Вагнера" из ряда заключенных в РФ.

Российское Минобороны прибегает к "нетрадиционным способам" набора людей в армию из-за больших потерь. Об этом сообщается в свежем отчете британской разведки.

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Российские вооруженные силы прибегают к нетрадиционному набору людей в армию. Эти мероприятия включают наем добровольцев в ЧВК "Вагнера" из ряда заключенных. Как пишут в разведке, если сообщения об этом подтвердятся, то такой шаг, скорее всего, свидетельствует о трудностях с восполнением значительного числа российских потерь.

Вместе с тем отмечается, что ВС РФ продолжают захватывать маленькие территории в Донецкой области. Вражеские войска заявили о захвате Григоровки. Российская армия продолжает попытки вести наступление вдоль трассы Е-40, соединяющую Славянск и Краматорск. ВС РФ также проводят перегруппировку войск для дальнейших наступательных операций параллельно с давлением на украинские силы.

Напомним, о восполнении потерь заключенными сообщили в ГУР Минобороны еще 10 июля. Планируется набрать 10 тысяч добровольцев, чтобы отправить их на Донбасс.

Ранее британская разведка сообщала о деморализации и усталости войск врага. Жены оккупантов из Восточного военного округа потребовали вернуть с войны в Украине "морально и физически истощенных" мужей.