Через дефіцит кадрів ЗС РФ вдаються до "нетрадиційних заходів", — розвідка Британії

Заходи можуть враховувати набір людей у ПВК "Вагнера" з низки ув'язнених в РФ.

Російське Міноборони вдається до "нетрадиційних способів" набору людей в армії через великі втрати. Про це повідомляється у свіжому звіті британської розвідки.

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Російські збройні сили вдаються до нетрадиційного набору людей армію. Ці заходи враховують наймання добровольців у ПВК "Вагнера" з низки ув'язнених. Як пишуть у розвідці, якщо повідомлення про це підтвердяться, то такий крок, швидше за все, свідчить про труднощі з поповненням значної кількості російських втрат.

Водночас наголошується, що ЗС РФ продовжує захоплювати маленькі території у Донецькій області. Ворожі війська заявили про захоплення Григорівки. Російська армія продовжує спроби вести наступ уздовж траси Е-40, що сполучає Слов'янськ і Краматорськ. ЗС РФ також проводять перегрупування військ для подальших наступальних операцій паралельно з тиском на українські сили.

Нагадаємо, про поповнення втрат ув'язненими повідомили у ГУР Міноборони ще 10 липня. Планується набрати 10 тисяч добровольців, щоб відправити їх на Донбас.

Раніше британська розвідка повідомляла про деморалізацію та втому військ ворога. Дружини окупантів зі Східного військового округу вимагали повернути з війни в Україні "морально та фізично виснажених" чоловіків.