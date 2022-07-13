Войска РФ могут наступать в направлении "Изюм – Славянск", – Генштаб ВСУ

Артиллерийские обстрелы и авиаудары вражеской армии не прекращаются на Крамакторском и Славянском направлениях. Корректируют ведение огня российские беспилотники "Орлан-10".

Российские захватчики не имеют успеха на Славянском направлении, обстреливают Харьков и населенные пункты в области. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Морально-психологическое состояние врага – низкое, все чаще наблюдается системное употребление алкогольных напитков и дезертирство. Оккупанты жалуются на неэффективность атак на позиции ВСУ, констатировал Генштаб.

Война с Россией – бои по направлениям

Российская армия пытается сосредоточиться на обороне и удерживает на Харьковском направлении группировку войск из состава Западного и Восточного военных округов.

Из ствольной и реактивной артиллерии обстреляли Харьков и населенные пункты Сосновка, Дементьевка, Никольское, Русские и Черкасские Тишки, Питомник, Слатино, Прудянка, Новое, Ивановка и Залиман.

На Славянском направлении артобстрелы не прекращаются в районах населенных пунктов Долина, Дибровное, Курулька, Мазановка, Адамовка, Вернополье, Гусаровка, Чепель, Большая Камышеваха, Краснополье, Крещение, Довгенькое и Маяк.

Украинские военные успешно отбили штурм российских солдат в направлении населенных пунктов Довгенькое и Долина. В Генштабе не исключили продолжение штурма для улучшения тактического положения и наступления в направлении "Изюм – Славянск".

[ + – ] ВСУ успешно отбили штурм российских солдат в направлении населенных пунктов Довгенькое и Долина Фото: AP Photo

На Краматорском направлении оккупанты не вели активных действий. Из ствольной артиллерии и минометов обстреливались районы населенных пунктов Татьяновка, Николаевка, Кривая Лука, Северск, Серебрянка и Спорное. Авиаудар был нанесен возле Верхнекаменского.

На Бахмутском направлении войска РФ обстреляли районы Берестового, Белогоровки, Соледара, Покровского, Бахмута, Опытного, Веселой Долины, Вершины, Майского, Кодимы, Торецкого и Шум. Ракетные удары наносились по Торецку и Райскому, авиаудары – возле Берестового.

Враг также вел воздушную разведку беспилотниками типа "Орлан-10" и задействовал диверсионно-разведывательные группы.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях велись артиллерийские обстрелы в районах Авдеевки (Коксохимический завод), Веселого, Марьинки, Новомихайловки, Павловки, Пречистовки, Железнодорожного, Белогорки, Новоданиловки и Каменского.

Авиаудары наносились недалеко от Каменки, Авдеевки и Новомихайловки.

Военная ситуация на севере и юге Украины

Агрессор вел артиллерийский огонь на Южнобужском направлении по районам населенных пунктов Белая Криница, Партизанское, Благодатное, Киселевка, Новогригоровка, Заря, Котлярово, Шевченково, Степная Долина, Украинка, Николаев и Кульбаки, чтобы помешать перегруппировке ВСУ.

В Черноморской и Азовской морских зонах корабельная группировка врага блокирует гражданское судоходство. К нанесению ракетных ударов готовы 4 носителя крылатых ракет "Калибр".

[ + – ] Удары могут нанести 4 носителя крылатых ракет "Калибр" Фото: Flickr

На Волынском и Полесском направлениях в подразделениях войск Беларуси, которые усиленно охраняют границу с Украиной, провели ротацию части личного состава и техники.

Проверка штаба войск территориальной обороны Жлобинского района Гомельской области продолжается, угроза нанесения ракетных и авиаударов из Беларуси еще существует, подчеркнули военные.

На Северском направлении состав и положение вражеских войск особо не поменялись. Оккупанты обстреляли позиции ВСУ из минометов в районе Волковки Сумской области.

Ранее стало известно, что на Херсонском направлении ВСУ вышли на удобные им позиции для дальнейшего продвижения вглубь области. Есть прогресс и на Новокаховском направлении.

Отметим, что по данным украинского омбудсмена, после начала полномасштабной войны с РФ более 7 тыс. военнослужащих ВСУ пропали без вести. Большинство находятся в плену в России.