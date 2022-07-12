Мосты под огневым контролем: ВСУ вышли на удобные позиции для контрнаступления на Херсонщине

По словам военного эксперта Дмитрия Снегирева, украинская армия успешно продвигается вглубь оккупированных территорий области.

На Херсонском направлении бойцы ВСУ вышли на позиции, которые позволяют армии осуществлять огневой контроль за мостами через Днепр, также есть прогресс на Новокаховском направлении. Об этом сообщает военный эксперт Дмитрий Снегирев для АрміяInform.

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Украинская армия успешно продвигается вглубь оккупированных территорий Херсонской области. При этом бойцы придерживаются тактики избежания жертв среди мирного населения.

Официальные заявления о том, что нужно покидать оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей говорят о том, что армии нужно дать возможность наносить точечные удары по местам скопления врага и его техники. А тот факт, что сообщение направлено еще и на Запорожскую область указывает на наличие планов у ВСУ на продвижение и в этой области.

ВСУ продвинулись вглубь захваченной Херсонщины настолько, что они уже могут контролировать мосты через Днепр. Это ставит под угрозу логистического обеспечения оккупантов. Также отмечается, что одна из ключевых целей ВСУ в Херсонской области — это взятие под контроль Новой Каховки, где есть дамба, ограничивающая подачу воды в оккупированный Крым. Освобождение этого населенного пункта, по мнению эксперта, позволит говорить о качественном сломе в военном противостоянии.

Плюс освобождение Новой Каховки разрушит планы ВС РФ построить сухопутный коридор из Крыма к ОРДЛО.

Напомним, украинская разведка смогла освободить из плена пять украинцев в Херсонской области. Спецназ освободил бойца ВСУ, бывшего полицейского и мирных жителей.

10 июля ВСУ уничтожили военную базу российских войск в Херсоне. Там базировались оккупанты.