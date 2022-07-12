Мости під вогневим контролем: ЗСУ вийшли на зручні позиції для контрнаступу на Херсонщині

За словами військового експерта Дмитра Снєгирьова, українська армія успішно просувається вглиб окупованих територій області.

На Херсонському напрямку бійці ЗСУ вийшли на позиції, які дозволяють армії здійснювати вогневий контроль за мостами через Дніпро, також є прогрес на Новокахівському напрямку. Про це повідомляє військовий експерт Дмитро Снєгирьов для АрміяInform.

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Українська армія успішно просувається углиб окупованих територій Херсонської області. При цьому бійці дотримуються тактики уникнення жертв серед мирного населення.

Офіційні заяви про те, що потрібно залишати окуповані території Херсонської та Запорізької областей, говорять про те, що армії потрібно дати можливість завдавати точкових ударів по місцях скупчення ворога та його техніки. А той факт, що повідомлення спрямоване ще й на Запорізьку область, вказує на наявність планів у ЗСУ на просування і в цій області.

ЗСУ просунулися вглиб захопленої Херсонщини настільки, що вони вже можуть контролювати мости через Дніпро. Це ставить під загрозу логістичне забезпечення окупантів. Також наголошується, що одна з ключових цілей ЗСУ в Херсонській області — взяття під контроль Нової Каховки, де є дамба, що обмежує подачу води в окупований Крим. Звільнення цього населеного пункту, на думку експерта, дозволить говорити про якісний злам у військовому протистоянні.

До того ж звільнення Нової Каховки зруйнує плани ЗС РФ збудувати сухопутний коридор із Криму до ОРДЛО.

Нагадаємо, українська розвідка змогла звільнити з полону п'ятьох українців у Херсонській області. Спецназ звільнив бійця ЗСУ, колишнього поліцейського та мирних жителів.

10 липня ЗСУ знищили військову базу російських військ у Херсоні. Там базувалися окупанти.