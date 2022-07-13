Війська РФ можуть наступати в напрямку "Ізюм – Слов'янськ", — Генштаб ЗСУ

Артилерійські обстріли й авіаудари ворожої армії не припиняються на Крамакторському та Слов'янському напрямках. Коригують ведення вогню російські безпілотники "Орлан-10".

Російські загарбники не мають успіху на Слов'янському напрямі, обстрілюють Харків і населені пункти в області. Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу Збройних сил України (ЗСУ).

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Морально-психологічний стан ворога — низький, дедалі частіше спостерігається системне вживання алкогольних напоїв і дезертирство. Окупанти скаржаться на неефективність атак на позиції ЗСУ, констатував Генштаб.

Війна з Росією — бої за напрямами

Російська армія намагається зосередитися на обороні й утримує на Харківському напрямку угруповання військ зі складу Західного та Східного військових округів.

Зі ствольної та реактивної артилерії обстріляли Харків і населені пункти Соснівка, Дементіївка, Микільське, Російські та Черкаські Тишки, Питомник, Слатине, Прудянка, Нове, Іванівка та Залиман.

На Слов'янському напрямку артобстріли не припиняються в районах населених пунктів Долина, Дібрівне, Курулька, Мазанівка, Адамівка, Вернопілля, Гусарівка, Чепель, Велика Комишуваха, Краснопілля, Водохреща, Довгеньке та Маяк.

Українські військові успішно відбили штурм російських солдатів у напрямку населених пунктів Довгеньке й Долина. У Генштабі не виключили продовження штурму для покращення тактичного становища та наступ у напрямку "Ізюм – Слов'янськ".

[ + – ] ЗСУ успішно відбили штурм російських солдатів у напрямку населених пунктів Довгеньке й Долина Фото: AP Photo

На Краматорському напрямі окупанти не вели активних дій. Зі ствольної артилерії та мінометів обстрілювали райони населених пунктів Тетянівка, Миколаївка, Крива Лука, Сіверськ, Серебрянка та Спірне. Авіаудару завдали біля Верхньокам'янського.

На Бахмутському напрямку війська РФ обстріляли райони Берестового, Білогорівки, Соледара, Покровського, Бахмута, Опитного, Веселої Долини, Вершини, Травневого, Кодими, Торецького та Шум. Ракетні удари наносилися по Торецьку та Райському, авіаудари — біля Берестового.

Ворог також вів повітряну розвідку безпілотниками типу "Орлан-10" і задіяв диверсійно-розвідувальні групи.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках велися артилерійські обстріли в районах Авдіївки (Коксохімічний завод), Веселого, Мар'їнки, Новомихайлівки, Павлівки, Пречистівки, Залізничного, Білогірки, Новоданилівки та Кам'янського.

Авіаудари наносилися неподалік Кам'янки, Авдіївки та Новомихайлівки.

Військова ситуація на півночі та півдні України

Агресор вів артилерійський вогонь на Південнобузькому напрямку по районах населених пунктів Біла Криниця, Партизанське, Благодатне, Киселівка, Новогригорівка, Зоря, Котлярове, Шевченкове, Степова Долина, Українка, Миколаїв і Кульбаки, щоб перешкодити перегрупуванню ЗСУ.

У Чорноморській і Азовській морських зонах корабельне угруповання ворога блокує цивільне судноплавство. До завдання ракетних ударів готові 4 носії крилатих ракет "Калібр".

[ + – ] Удари можуть завдати 4 носії крилатих ракет "Калібр" Фото: Flickr

На Волинському та Поліському напрямках у підрозділах військ Білорусі, які посилено охороняють кордон із Україною, провели ротацію частини особового складу й техніки.

Перевірка штабу військ територіальної оборони Жлобинського району Гомельської області триває, загроза завдання ракетних і авіаударів із Білорусі ще існує, підкреслили військові.

На Сіверському напрямі склад і становище ворожих військ особливо не змінилися. Окупанти обстріляли позиції ЗСУ з мінометів у районі Волківки Сумської області.

Раніше стало відомо, що на Херсонському напрямку ЗСУ вийшли на зручні їм позиції для подальшого просування вглиб області. Є прогрес і на Новокахівському напрямі.

Зазначимо, що, за даними українського омбудсмена, після початку повномасштабної війни з РФ понад 7 тис. військовослужбовців ЗСУ зникли безвісти. Більшість перебувають у полоні в Росії.