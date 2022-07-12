Близько 7200 українських військовослужбовців вважаються зниклими безвісти, — омбудсмен

За словами Олега Котенка, бійців ЗСУ, що зникли безвісти, — близько двох тисяч. Але, крім них, є військові з Нацгвардії, прикордонники та співробітники СБУ, місцезнаходження яких залишається невідомим.

З початку повномасштабної війни в Україні понад сім тисяч військовослужбовців ЗСУ вважаються зниклими безвісти. За офіційною інформацією, більшість із них перебувають у полоні в Росії. Згідно з офіційними даними, бійців ЗСУ, що зникли безвісти, — близько 2000, але, за словами українського омбудсмена Олега Котенка, це лише частина українських Збройних сил. Про це повідомляє Fox News.

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Говорячи про військових, зазначив Котенко, треба розуміти, кого саме під ними мають на увазі. Адже є не лише ЗСУ, а й бійці Нацгвардії, прикордонники, силовики та співробітники інших підрозділів.

"Наприклад, полк "Азов" — це Нацгвардія, яка підпорядковується МВС, серед них є зниклі безвісти, які не вийшли на зв'язок із родичами після "Азовсталі"", — пояснив омбудсмен. За даними Котенка, зараз близько 7200 українських солдатів вважаються зниклими безвісти. Основна їх частина перебуває в полоні на території Росії. Серед них, імовірно, і бійці батальйону 36 бригади.

"Ми знаємо, що їх вивезли до Росії. По-перше, треба розуміти, скільки там людей. Якщо понад сто — тоді треба розуміти, що практично весь батальйон перебуває в полоні", — пояснив Котенко, зазначивши, що зв'язок з ними досі не встановлено, тому їх і вважають зниклими безвісти. Але все ж таки рано чи пізно вони потраплять до списків на обмін і повернуться. Також Котенко сказав, що це той випадок, коли точно відомо, що зниклі безвісти живі.

Відомо, що командири полку спеціального призначення Нацгвардії "Азов" Денис Прокопенко та Святослав Паламар, які обороняли Маріуполь разом з іншими військовими, зараз перебувають у РФ. За даними журналістів, офіцерів доставили на спецоб'єкт.

Раніше Фокус повідомляв про найбільший обмін полоненими з початку масштабної війни. Перші захисники "Азовсталі" повернулися додому.