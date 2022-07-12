Около 7200 украинских военнослужащих числятся пропавшими без вести, — омбудсмен

По словам Олега Котенко, пропавших без вести бойцов ВСУ — около двух тысяч. Но кроме них есть военные из Нацгвардии, пограничники и сотрудники СБУ, местонахождение которых остается неизвестным.

С начала полномасштабной войны в Украине более семи тысяч военнослужащих ВСУ считаются пропавшими без вести. По официальной информации, большинство из них находятся в плену в России. Согласно официальным данным, пропавших без вести бойцов ВСУ — около 2000, но, по словам украинского омбудсмена Олега Котенко, это лишь часть украинских вооруженных сил. Об этом сообщает Fox News.

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Говоря о военных, отметил Котенко, нужно понимать, кого именно под ними подразумевают. Ведь есть не только ВСУ, но и бойцы Нацгвардии, пограничники, силовики и сотрудники других подразделений.

"Например, полк "Азов" — это Нацгвардия, которая подчиняется МВД, среди них есть пропавшие без вести, которые не вышли на связь с родственниками после "Азовстали"", — объяснил омбудсмен. По данным Котенко, сейчас порядка 7200 украинских солдат считаются пропавшими без вести. Основная их часть находится в плену на территории России. В их числе, предположительно, и бойцы батальона 36 бригады.

"Мы знаем, что их вывезли в Россию. Во-первых, нужно понимать, сколько там людей. Если больше ста — тогда надо понимать, что практически весь батальон находится в плену", — объяснил Котенко, отметив, что связь с ними до сих пор не установлена, поэтому они и считаются пропавшими без вести. Но все же рано или поздно они попадут в списки на обмен и вернуться обратно. Также Котенко сказал, что это тот случай, когда доподлинно известно, что пропавшие без вести живы.

Известно, что командиры полка специального назначения Нацгвардии "Азов" Денис Прокопенко и Святослав Паламар, которые обороняли Мариуполь вместе с другими военными, сейчас находятся в РФ. По данным журналистов, офицеров доставили на спецобъект.

Ранее Фокус сообщал о крупнейшем обмене пленными с начала масштабной войны. Первые защитники "Азовстали" вернулись домой.