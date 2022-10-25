РФ потеряла 25% от своих вертолетов Ка-52 на войне с Украиной, — разведка Британии

Российское командование все чаще прибегает к выполнению рискованных полетов на боевых вертолетах. Это один из немногих доступных вариантов обеспечения непосредственной поддержки войск в бою.

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Россия потеряла как минимум 23 боевых вертолетов Ка-52 "Аллигатор" с момента вторжения в Украину. Это составляет около 25% от общего количества таких вертолетов, их в арсенале Военно-воздушных сил РФ насчитывают 90 единиц. Кроме того, это почти половина от общих потерь вертолетов на войне в Украине. Об этом сообщает британская разведка в Twitter.

В ведомстве отмечают, что российские ударные вертолеты особенно пострадали от переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) украинской армии. Это связанно с тем, что воздушные судна часто работают с менее последовательным верхним прикрытием боевых самолетов, чем ожидается в соответствии с военной доктриной РФ.

Минобороны Британии отмечает, что Россия по-прежнему не в состоянии поддерживать достаточное превосходство в воздухе, чтобы надежно осуществлять эффективную ближнюю авиационную поддержку неподвижным крылом вблизи линии фронта. Кроме того, артиллерийские боеприпасы ВС РФ на исходе.

Поэтому российское командование все чаще прибегает к выполнению рискованных полетов на боевых вертолетах. Это один из немногих доступных вариантов обеспечения непосредственной поддержки войск в бою.

Что известно о Ка-52?

Ка-52 — разведывательно-ударный вертолет российского производства. Он способен поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя. Согласно военной номенклатуре, "Аллигатор" считается командирской машиной и имеет на вооружении пушечную установку с лазерной системой наведения, противотанковый ракетный комплекс, авиабомбы и другое оружие. Стоимость Ка-52 — около $16 млн.

Напомним, 12 октября ВСУ за 18 минут сбили четыре Ка-52. Один вертолет упал на освобожденной от ВС РФ территории, а остальные — по линии фронта.

3 октября СБУ показали, как на передовой уничтожили "Аллигатор". Тактическая группа на Запорожском направлении "приземлила" один из вертолетов оккупантов выстрелом из ПЗРК.