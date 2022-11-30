"Стає занадто гаряче": окупанти тікають із Запорізької області до Маріуполя, — мер Мелітополя

Росіяни евакуювали лікарню з тимчасово окупованих Полог, неподалік міста чути автоматні та кулеметні черги, повідомив Іван Федоров.

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Російські сили евакуюють лікарню із тимчасово окупованого міста Пологи Запорізької області до Маріуполя Донецької області. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у своєму телеграм-каналі у середу, 30 листопада.

"Окупантам на Запорізькому напрямку стає надто гаряче. Рашисти вирішили передислокувати лікарню з тимчасово окупованих Полог до Маріуполя", — написав міський голова.

Також Федоров із посиланням на місцевих жителів повідомив, що з місцевої лікарні окупанти вивозять обладнання, а неподалік Полога чути автоматні та кулеметні черги.

"Слава ЗСУ! Чекаємо на деокупацію!" — додав мер Мелітополя.

[ + – ] Пологи на карті

Нагадаємо, 28 листопада Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що підрозділи ЗСУ знищили залізничний міст у Запорізькій області, за допомогою якого ЗС РФ доставляли бойову техніку та зброю на окуповані території.

Зі свого боку речник Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МО) Вадим Скібіцький заявив, що ЗС РФ після відходу з правого берега Дніпра закінчили перегрупування військ в окупованих частинах Херсонської, Запорізької та Донецької областей. На цих теренах, за словами представника відомства, росіяни створили резерви.