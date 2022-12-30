Розруха та пустельні вулиці: у мережі з'явилися фото передноворічного Маріуполя

Судячи з фотографій, які опублікували у місцевому пабліку, у місті зовсім не видно новорічних прикрас. Натомість зображені зруйновані будівлі та вулиці, якими бігають дикі собаки.

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Окупований російськими військовими Маріуполь перед новорічними святами виглядає зруйнованим та безлюдним. Фотографії міста опублікували у місцевому Телеграм-каналі "Маріуполь зараз".

Ще минулого року Маріуполь наприкінці грудня був прикрашений гірляндами, скульптурами та ялинками. По вулицях гуляли мешканці та гості міста. Наприкінці 2022 року більшість будівель у місті (зокрема, що становлять історичну та архітектурну цінність) зруйновано. На вулицях практично не видно людей, а на дорогах легкових авто.

[ + – ] На вулицях Маріуполя не видно людей

На дорогах Маріуполя немає традиційних новорічних прикрас у вигляді гірлянд і фігурок, що світяться. Більше того, зараз у місті практично не залишилося навіть дорожніх знаків, оскільки їх пошкоджено під час обстрілів.

Натомість вулицями Маріуполя ходять бездомні собаки. Деякі з них народилися на вулиці, але більшість тварин або втекли під час евакуації з міста, або залишилися без господарів, оскільки ті загинули під завалами або під час обстрілу.

[ + – ] У зруйнованому Маріуполі багато бездомних собак

Деякі мікрорайони міста взагалі перестали існувати. Окупанти з літа почали активно зносити пошкоджені та зруйновані багатоквартирні будинки. У будівельному смітті часто трапляються трупи загиблих маріупольців, але їх не впізнають і не ховають.

[ + – ] Деякі мікрорайони Маріуполя перестали існувати до кінця 2022 року

Цього року Маріуполь не охопила традиційна передноворічна суєта. Більшість людей досі живе у будинках, які вже не придатні для проживання. У місті проблеми з продуктами та питною водою.

[ + – ] У грудні 2022 року святковий настрій у Маріуполі не відчувається

Нагадаємо, наприкінці грудня у Маріуполі почали зносити залишки будівлі Драмтеатру. Саме на цей будинок, який служив укриттям для сотень людей, російські окупанти у березні скинули авіабомбу.

Фокус також писав про те, що Росія стирає українську ідентичність окупованого Маріуполя. Окупаційна влада дозволяє розбирати завали лише росіянам. Це робиться для того, щоб місцеві жителі не бачили, як із міста вивозять трупи.