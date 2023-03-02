Оккупанты в Мариуполе забирают у бюджетников телефоны для установки прослушки, — Андрющенко

Россияне намерены усилить контроль за общением горожан с помощью мобильной связи, чтобы избежать передачи информации для ВСУ. Сотрудникам соцсферы уже сообщили, что установка специальной программы прослушки является обязательной.

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Оккупационные силы в Мариуполе сообщили работникам бюджетной сферы о необходимости сдать мобильные телефоны для установки на них специальной программы прослушки. Об этом у себя в соцсетях рассказал советник мэра захваченного города Петр Андрющенко.

По его словам, россияне таким образом пытаются усилить контроль за общением горожан и избежать передачи информации из города Вооруженным силам Украины.

Установка программы на телефоны является обязательной для сотрудников социальной сферы, говорит Андрющенко.

Кроме этого, захватчики рапортуют об установке оборудования для контроля за интернет-трафиком.

Как объясняет советник мэра, в оккупированном городе увеличилось количество патрулей на улицах. От источников поступает информация о еще одной волне зачисток и обысков по секторам с привлечением сотрудников Росгвардии.

Андрющенко также дал советы местным жителям, как избежать прослушки разговоров и помешать планам россиянам по тотальному контролю:

Советник мэра советует людям избегать разговоров слов-триггеров ("война", "СВО", "Украина", "Путин", "орки", "оккупанты" и так далее). "Слушать 100% всех разговоров никто не будет, но настроить систему для автоматического старта по определенным словам возможно", — объясняет он.

Держите гаджеты "чистыми". Андрющенко советует постоянно чистить контакты, контент (фото и видео) и переписку в телефоне. В первую очередь следует обратить внимание на Viber, добавляет он.

Использовать еще один телефон для связи с подконтрольными украинскими территориями. В качестве роутера можно использовать основной мобильный, подсказывает советник мэра.

Напомним, 28 февраля Андрющенко рассказывал, что судя по активному движению живой силы и техники враг продолжает готовиться к наступательным действиям ВСУ. По его словам, в сторону Мариуполя продвигалось не менее 10 танков (один из них с флагом Республики Казахстан) и одна большая гаубица.