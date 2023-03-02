Окупанти у Маріуполі забирають у бюджетників телефони для встановлення прослуховування, — Андрющенко

Росіяни мають намір посилити контроль за спілкуванням городян за допомогою мобільного зв'язку, щоб уникнути передачі інформації для ЗСУ. Співробітникам соцсфери вже повідомили, що встановлення спеціальної програми прослуховування є обов'язковим.

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Окупаційні сили в Маріуполі повідомили працівникам бюджетної сфери про необхідність здати мобільні телефони для встановлення на них спеціальної програми прослуховування. Про це у себе в соцмережах розповів радник мера захопленого міста Петро Андрющенко.

За його словами, росіяни у такий спосіб намагаються посилити контроль за спілкуванням городян та уникнути передачі інформації з міста Збройним силам України.

Встановлення програми на телефони є обов'язковим для працівників соціальної сфери, каже Андрющенко.

Крім цього, загарбники рапортують про встановлення обладнання контролю за інтернет-трафіком.

Як пояснює радник мера, в окупованому місті побільшало патрулів на вулицях. Від джерел надходить інформація про ще одну хвилю зачисток та обшуків по секторах із залученням співробітників Росгвардії.

Андрющенко також дав поради місцевим жителям, як уникнути прослуховування розмов та завадити планам росіянам щодо тотального контролю:

Радник мера радить людям уникати в розмовах слів-тригерів ("війна", "СВО", "Україна", "Путін", "орки", "окупанти" тощо). "Слухати 100% усіх розмов ніхто не буде, але налаштувати систему для автоматичного старту за певними словами можливо", — пояснює він.

Тримайте гаджети "чистими". Андрющенко радить постійно чистити контакти, контент (фото та відео) та листування у телефоні. Насамперед слід звернути увагу на Viber, додає він.

Використовуйте ще один телефон для зв'язку із підконтрольними українськими територіями. Як роутер можна використовувати основний мобільний, підказує радник мера.

Нагадаємо, 28 лютого Андрющенко розповідав, що судячи з активного руху живої сили та техніки ворог продовжує готуватися до наступальних дій ЗСУ. За його словами, у бік Маріуполя просувалося не менше 10 танків (один із них з прапором Республіки Казахстан) та одна велика гаубиця.