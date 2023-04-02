Обстрел повредил оборудование: в Украине прекратила работу одна из ТЭС, — ДТЭК (фото)

По информации главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, потребителей лишенного энергоснабжения Покровского района уже переводят на альтернативные сети. А энергетики обещают – приступят к ремонтным работам после окончания обстрела.

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Сегодня, 2 апреля, в результате интенсивных обстрелов выведена из строя Кураховская теплоэлектростанция в Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"В результате обстрела российскими оккупационными войсками Кураховской ТЭС нарушено электроснабжение по 3-м электросетям 110 кВ, обеспечивающим питание Покровского района", — сообщает Кириленко.

По его словам, также возник перерыв в течение 10 минут в электроснабжении Краматорского энергоузла — сейчас уже осуществлено восстановление.

"Сейчас осуществляются переподключения потребителей Покровского района на альтернативные сети электроснабжения. По состоянию на 16:00 уже происходит подключение абонентов", — уточнил он.

Информация о повреждениях на станции, предварительно без жертв, также подтверждена на официальном сайте ДТЭК.

"Из-за атаки было повреждено оборудование станции, в результате чего ТЭС прекратила производство электроэнергии. После окончания обстрела энергетики смогут приступить к ликвидации последствий атаки и возобновлению работы оборудования", — сообщается на сайте компании.

Последствия обстрела на Кураховской ТЭС Фото: dtek.com

По информации ведомства, с начала энергетического террора украинские ТЭС ДТЭК были атакованы 30 раз. Из-за обстрелов погибли 3 энергетика ДТЭК, а 28 были ранены.

В конце февраля 2023 года компания ДТЭК подвела итоги своей работы за год с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину. Сотрудники компании возобновили электроснабжение у более чем 7 млн абонентов.

По информации проекта UA War Infographics на конец февраля Украинская энергетическая инфраструктура пережила 14 массированных ракетных и 17 атак беспилотников в прошлом году.