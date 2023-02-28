Более 7 млн семей со светом: в ДТЭК рассказали об успехах энергетиков за год большой войны с РФ

Энергетики продолжают тесно сотрудничать с ВСУ и ГСЧС, чтобы украинцы имели свет в своем доме.

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Компания ДТЭК подытожила результаты своей деятельности за год работы с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину. Сотрудники компании отремонтировали более 4 тысяч энергообъектов и возобновили электроснабжение у более чем 7 млн абонентов.

Сейчас украинские энергетики продолжают тесное сотрудничество с ВСУ и ГСЧС. По информации официального Telegram-канала компании, поставки электроэнергии были восстановлены у 4 млн семей Донецкой области, 1,2 млн – Киевской, 874 тыс. – Днепропетровской, 773 тыс. – Киева и 83 тыс. – Одесской областей.

Как сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире национального телемарафона, уже с 1 марта компания ДТЭК начнет процесс подготовки к следующему отопительному сезону.

"Надо уже сейчас готовиться к следующей зиме. Скоро зима завершится и это будет первым днем начала восстановления, чтобы пройти следующую зиму. Это плановая работа, которая требует очень большого объема труда", – отметил Сахарук. Он подчеркнул, что для максимальной готовности к следующей зиме, которая точно не будет легче текущей, понадобится помощь как всех украинских сил, так и зарубежных партнеров.

Днем ранее, 27 февраля, Сахарук заявил о возможном возвращении веерных отключений электричества в рамках подготовки к следующему зимнему сезону.

С осени прошлого года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на энергетическую инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзе. По данным правительства Украины на декабрь минувшего года, около 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. Российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.