Понад 7 млн сімей зі світлом: у ДТЕК розповіли про успіхи енергетиків за рік великої війни з РФ

Енергетики продовжують тісно співпрацювати із ЗСУ та ДСНС, щоб українці мали світло у своєму будинку.

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Компанія ДТЕК підсумувала результати своєї діяльності за рік роботи з початку повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну. Співробітники компанії відремонтували понад 4 тисячі енергооб'єктів і відновили електропостачання у більш ніж 7 млн абонентів.

Наразі українські енергетики продовжують тісну співпрацю із ЗСУ та ДСНС. За інформацією офіційного Telegram-каналу компанії, постачання електроенергії було відновлено у 4 млн сімей Донецької області, 1,2 млн — Київської, 874 тис. — Дніпропетровської, 773 тис. — Києва та 83 тис. — Одеської областей.

Як повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі національного телемарафону, вже з 1 березня компанія ДТЕК розпочне процес підготовки до наступного опалювального сезону.

"Треба вже зараз готуватися до наступної зими. Незабаром зима завершиться і це буде першим днем початку відновлення, щоб пройти наступну зиму. Це планова робота, яка потребує дуже великого обсягу роботи", — зазначив Сахарук. Він підкреслив, що для максимальної готовності до наступної зими, яка точно не буде легшою за поточну, знадобиться допомога як усіх українських сил, так і закордонних партнерів.

На день раніше, 27 лютого, Сахарук заявив про можливе повернення віялових відключень електрики в межах підготовки до наступного зимового сезону.

З осені минулого року РФ здійснила 15 масованих ракетних атак на енергетичну інфраструктуру України, ще 17 атак було скоєно із застосуванням дронів-камікадзе. За даними уряду України на грудень минулого року, майже 50% енергосистеми було пошкоджено чи зруйновано. Російськими ракетами уражені всі теплові електростанції та більшість ГЕС.