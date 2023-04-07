"Приблизно 50/50": "холодноярівець" назвав рівень контролю ЗСУ над Бахмутом (відео)

Боєць ЗСУ пояснив, що вуличні бойові дії є дуже важкими, а міська забудова ускладнює як наступ, так й оборону.

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Олександр Куртєв, заступник командира танкової роти 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр", заявив, що контроль над Бахмутом між двома ворогуючими сторонами можна оцінити у відсотковому співвідношенні як "50/50". Про це він повідомив в етері телеканалу ICTV.

Телеведуча запитала бійця, якою є ситуація у місті, наскільки часто відбуваються бої у забудові. У відповідь Куртєв пояснив, що вуличні бойові дії є дуже важкими, оскільки велика кількість багатоповерхівок та різних будівель ускладнює як наступ, так й оборону.

"Особливо важко, якщо росіяни мають можливість використовувати артилерію з трьох напрямків", – пояснив захисник.

Російські війська й надалі не припиняють спроби захопити Бахмут. Українські захисники усі атаки відбивають та продовжують утримувати позиції.

Нагадаємо, 7 квітня Сергій Череватий, речник Східного угруповання військ, заявив у коментарі агентству Reuters, що ситуація у Бахмуті складна, але контрольована. Командування Збройних сил України знає про наміри російських військ щодо населеного пункту. Він зазначив, що спроби російських загарбників просунутися далі не приносять їм успіху. Вони докладають максимум зусиль, але ЗСУ успішно припиняють усі дії окупантів.

Бійці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" 5 квітня показали як обороняють Бахмут. У непростих умовах вони дають відсіч загарбникам. У відео можна побачити, що жодного вцілілого будинку у населеному пункті немає. У приміщеннях споруд повний безлад, а пересуватися поблизу вікон та дверей дуже небезпечно.

Також 6 квітня у ЗСУ пояснили, що ситуація у Бахмуті постійно змінюється. Він зазначив, що близько половини Бахмута перебуває під контролем окупантів, а половина — під Силами оборони. З його слів, стабільності у цьому питані немає.