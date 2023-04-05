"Бої не вщухають": "Холодноярівці" показали будні у Бахмуті (відео)

Українці побачили роботу ЗСУ у найгарячішій точці фронту.

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Бійці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" у непростих умовах боронять Бахмут. Відео з місця подій публікують у соцмережах, передає 5 квітня Фокус.

У кадрі можна побачити, що жодного вцілілого будинку у населеному пункті немає. У приміщеннях споруд повний безлад, а пересуватися поблизу вікон та дверей дуже небезпечно.

"Під шквальним вогнем хлопці доставляють боєкомплект", – зазначив один із захисників.

У перерві між боями бійці зарядили станковий автоматичний гранатомет. Згодом озброєння вже використали проти російських загарбників.

Місто на Донеччині й надалі контролюють українські війська, попри заяви російських окупантів та пропагандистів. Збройні сили України продовжують відбивати численні атаки.

Фокус 5 квітня повідомляв, що у мережі показали, як виглядає "дорога життя" до Бахмута. Українські захисники на відео продемонстрували знищену інфраструктуру та розбиті автівки на в'їзді до міста-фортеці. У місті не можна побачити вцілілих споруд.

Українські захисники 4 квітня показали відео боїв на території приватного сектора Бахмута. У відео було видно зруйновані будівлі. Українці застосували РПГ проти ворожої техніки, яка не здатна далі просунутися. Влучання було успішним. Російські окупанти завдяки мужності та героїзму гарнізону українського міста й надалі втрачають значну кількість особового складу та техніки.

ЗСУ також 4 квітня показали як успішно застосують нову техніку проти окупантів. Бригада "Спартан" використовує БТР-4Е "Буцефал" для знищення російських підрозділів у Бахмуті. Українські захисники показали відео, на якому чітко видно, як українська техніка пересувається розбитими дорогами. Бійці отримали координати перебування особового складу російських підрозділів. Згодом український БТР влаштував окупантам вогняний шквал.