"Бои не утихают": "Холоднояровцы" показали будни в Бахмуте (видео)

Украинцы увидели работу ВСУ в самой горячей точке фронта.

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Бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" в непростых условиях защищают Бахмут. Видео с места событий публикуют в соцсетях, передает 5 апреля Фокус.

В кадре можно увидеть, что ни одного уцелевшего дома в населенном пункте нет. В помещениях построек полный беспорядок, а передвигаться вблизи окон и дверей очень опасно.

"Под шквальным огнем ребята доставляют боекомплект", – отметил один из защитников.

В перерыве между боями бойцы зарядили станковый автоматический гранатомет. Впоследствии вооружение уже было использовано против российских захватчиков.

Город в Донецкой области и дальше контролируют украинские войска, несмотря на заявления российских оккупантов и пропагандистов. Вооруженные силы Украины продолжают отражать многочисленные атаки.

Фокус 5 апреля сообщал, что в сети показали, как выглядит "дорога жизни" к Бахмуту. Украинские защитники на видео продемонстрировали уничтоженную инфраструктуру и разбитые автомобили на въезде в город-крепость. В городе нельзя увидеть уцелевших построек.

Украинские защитники 4 апреля показали видео боев на территории частного сектора Бахмута. На видео были видны разрушенные здания. Украинцы применили РПГ против вражеской техники, которая не способна дальше продвинуться. Попадание было успешным. Российские оккупанты благодаря мужеству и героизму гарнизона украинского города теряют значительное количество личного состава и техники.

ВСУ также 4 апреля показали, как успешно применят новую технику против оккупантов. Бригада "Спартан" использует БТР-4Е "Буцефал" для уничтожения российских подразделений в Бахмуте. Украинские защитники показали видео, на котором ясно видно, как украинская техника передвигается по разбитым дорогам. Бойцы получили координаты нахождения личного состава русских подразделений. Впоследствии украинский БТР устроил оккупантам огненный шквал.