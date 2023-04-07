"Приблизительно 50/50": "холоднояровец" назвал уровень контроля ВСУ над Бахмутом (видео)

Боец ВСУ объяснил, что уличные боевые действия очень тяжелые, а городская застройка усложняет как наступление, так и оборону.

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Александр Куртев, заместитель командира танковой роты 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", заявил, что контроль над Бахмутом между двумя враждующими сторонами можно оценить в соотношении как "50/50". Об этом он сообщил в эфире телеканала ICTV.

Телеведущая спросила бойца, какова ситуация в городе, насколько часто происходят бои в застройке. В ответ Куртев объяснил, что уличные боевые действия очень тяжелые, поскольку большое количество многоэтажек и различных зданий осложняет как наступление, так и оборону.

"Особенно тяжело, если россияне имеют возможность использовать артиллерию по трем направлениям", – пояснил защитник.

Российские войска и дальше не прекращают попытки захватить Бахмут. Украинские защитники все атаки отбивают и продолжают удерживать позиции.

Напомним, 7 апреля Сергей Череватый, представитель Восточной группировки войск, заявил в комментарии агентству Reuters, что ситуация в Бахмуте сложная, но контролируемая. Командование Вооруженных сил Украины знает о намерениях российских войск относительно населенного пункта. Он отметил, что попытки российских захватчиков продвинуться дальше не приносят им успеха. Они прилагают максимум усилий, но ВСУ успешно прекращают все действия оккупантов.

Бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" 5 апреля показали, как обороняют Бахмут. В непростых условиях они дают отпор захватчикам. В видео можно увидеть, что ни одного уцелевшего дома в населенном пункте нет. В помещениях домов полный беспорядок, а передвигаться вблизи окон и дверей очень опасно.

Также 6 апреля в ВСУ объяснили, что ситуация в Бахмуте постоянно меняется. Он отметил, что около половины Бахмута находится под контролем оккупантов, а половина — под Силами обороны. По его словам, стабильности в этом вопросе нет.