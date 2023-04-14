"Счастливчик": пуля застряла в шлеме украинского защитника и спасла ему жизнь (видео)

Пограничник с позывным "Катер" из Рахова, что на Закарпатье, рассказал, что его жизнь в бою спас кевлар.

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В шлем украинского защитника в Бахмуте попала пуля. Защитное снаряжение спасло украинца от смерти. Видео было опубликовано в Telegram "Карпатская Сичь".

В кадре бойцы обсуждали спасение побратимы. Оказалось, что пуля застряла в кевларе.

"Достанешь и сделаешь себе на шею медальон", – отметил один из защитников к счастливчику.

Защитник, носивший шлем, родом из Рахова. Закарпатец служит в пограничных войсках. В сообщении говорится, что земляки встретились случайно. Другой боец оказался уроженцем Ужгорода, а еще один – из Ивано-Франковска.

"Цена свободы Украины", – добавил один из военных.

В сообщении также сказано, что основная тяжесть войны лежит на обычных мужчинах, не имеющих крутого снаряжения, не находящихся в идеальной физической форме.

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