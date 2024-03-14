Способен выдерживать бойца и 27 кг сверху: в МО испытали новые "плавучие бронежилеты" для ВСУ

Особенность таких бронежилетов заключается в том, что при контакте с водой специальный модуль реагирует, и бронежилет срабатывает как спасательный.

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Министерство обороны испытывает новые специальные "плавучие бронежилеты" для спецподразделений Сил обороны. Об этом сообщили в телеграм-канале оборонного ведомства 14 марта.

Специальных модульных бронежилетов будут использовать для нужд ВМС ВСУ, понтонеров, ССО, некоторых спецподразделений ДШВ.

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Над разработкой работает Центральное управление развития сопровождения материального обеспечения ВСУ. К процессу планируют привлечь отечественных и иностранных специалистов.

"Особенность таких бронежилетов заключается в том, что при контакте с водой специальный модуль реагирует, и бронежилет срабатывает как спасательный. Плавучий модуль крепится к бронежилету и способен выдерживать вес не только военного, но и дополнительного снаряжения в 27 килограмм. Задача специального модульного бронежилета — уберечь жизнь военнослужащих на воде", — сообщили в минобороны.

В случае попадания снаряда вблизи с подразделением элемент плавучести бронежилета автоматически срабатывает и поднимает бойца на поверхность.

Сейчас Минобороны испытывает два образца плавучих модулей: украинского и иностранного производителя. Разработчики проводят опрос бойцов, которые уже протестировали новую разработку.

Напомним, что в России разрабатывают дрон-камикадзе для запуска с кораблей и катеров. Беспилотники будут запускаться с кораблей и с катеров.

Ранее одобрение военных и утверждение Минобороны получил украинский дрон-бомбардировщик Hummel. Этот беспилотный многоразовый квадрокоптер уже прошел испытания и сейчас находится на стадии кодификации по стандартам НАТО.