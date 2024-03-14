Здатен витримувати бійця і 27 кг зверху: в МО випробували нові "плавучі бронежилети" для ЗСУ

Особливість таких бронежилетів полягає в тому, що при контакті з водою спеціальний модуль реагує, і бронежилет спрацьовує як рятувальний.

Related video

Міністерство оборони випробовує нові спеціальні "плавучі бронежилети" для спецпідрозділів Сил оборони. Про це повідомили в телеграм-каналі оборонного відомства 14 березня.

Спеціальних модульних бронежилетів будуть використовувати для потреб ВМС ЗСУ, понтонерів, ССО, деяких спецпідрозділів ДШВ.

Важливо

60 нових зразків техніки: з початку 2024 року арсенал ЗСУ поповнився майже вдвічі, — Міноборони

Над розробкою працює Центральне управління розвитку супроводження матеріального забезпечення ЗСУ. До процесу планують залучити вітчизняних та іноземних фахівців.

"Особливість таких бронежилетів полягає в тому, що при контакті з водою спеціальний модуль реагує, і бронежилет спрацьовує як рятувальний. Плавучий модуль кріпиться до бронежилету і здатен витримувати вагу не лише військового, а й додаткового спорядження у 27 кілограм. Завдання спеціального модульного бронежилету – вберегти життя військовослужбовців на воді", — повідомили в міноборони.

У випадку влучання снаряду поблизу з підрозділом елемент плавучості бронежилета автоматично спрацьовуватиме і підніматиме бійця на поверхню.

Зараз Міноборони випробовує два зразки плавучих модулів: українського та іноземного виробника. Розробники проводять опитування бійців, які вже протестували нову розробку.

Нагадаємо, що у Росії розробляють дрон-камікадзе для запуску з кораблів і катерів. Безпілотники запускатимуться з кораблів і з катерів.

Раніше схвалення військових та затвердження Міноборони отримав український дрон-бомбардувальник Hummel. Цей безпілотний багаторазовий квадрокоптер вже пройшов випробування та зараз перебуває на стадії кодифікації за стандартами НАТО.