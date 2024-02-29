60 нових зразків техніки: з початку 2024 року арсенал ЗСУ поповнився майже вдвічі, — Міноборони

Заступник міністра оборони Іван Гаврилюк звернув увагу, що зростає не лише загальна кількість зразків ОВТ, допущених до експлуатації у ЗСУ, а й нових зразків зброї вітчизняної розробки та виробництва.

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За два місяці цьогоріч було кодифіковано і допущено до експлуатації у ЗСУ майже вдвічі більше зразків вітчизняного та іноземного озброєння і військової техніки (ОВТ), ніж за аналогічний період торік. Про це 29 лютого поінформував заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

Він зауважив, що серед нових зразків техніки — кілька засобів РЕБ, зокрема так звані "окопні" радіоелектронні засоби, які дозволяють ефективно протидіяти ворожим FPV-дронам.

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Генерал зазначив, що тільки у лютому 2024 року було кодифіковано та допущено до експлуатації 60 зразків озброєння, а минулого року — лише 33. Також до експлуатації допустили шість зразків автомобільної і спеціальної техніки та 120-мм міномет українського виробництва.

"Крім того, у переліку новинок для ЗСУ — технічні засоби розмінування, елементи динамічного захисту для бронетехніки та боєприпаси для БПЛА", — йдеться у повідомленні Міноборони.

За інформацією заступника міністра, кодифікація, тобто допуск зразка озброєння та військової техніки вітчизняного виробництва до експлуатації з присвоєнням йому номенклатурного номера НATO, дозволяє закуповувати його за кошти з держбюджету у виробників для підрозділів Сил оборони України.

Генерал Гаврилюк також звернув увагу, що зростає не лише загальна кількість зразків ОВТ, допущених до експлуатації у ЗСУ, а й кількість нових зразків зброї вітчизняної розробки та виробництва.

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Українські військові показали політ незвичайного FPV-дрона з японським мечем — катаною. FPV-коптер легко обертається в повітрі з повнорозмірною катаною, але незрозуміло, чи допоможе це в реальному бою.