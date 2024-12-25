Мощные взрывы и огромные воронки: в сети показали последствия атаки на Харьков (видео, фото)

За полминуты в городе прозвучало более 10 взрывов. В результате атаки пострадало три человека.

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Во время массированного ракетного удара по территории Украины в Харькове прогремело 11 взрывов за 27 минут. Соответствующим видео поделились местные жители в сети.

"Харьков. 11 взрывов показаны за 27 секунд. Ракетный удар в Рождество", — так подписал видео пользователь.

В местном паблике Харьков City также отмечают, что утром 25 декабря в городе прогремело более 6 взрывов.

Также в сети показали воронку, которая образовалась в результате удара РФ в Салтовском районе Харькова.

Обстрел Харькова: что известно

Напомним, Харьков с утра 25 декабря находится под массированным российским обстрелом. О первых звуках взрывов городской голова Игорь Терехов сообщил в 06:03.

"Харьков под массированным ракетным обстрелом. В городе прозвучала серия взрывов и есть еще выходы баллистики в сторону города. Находитесь в безопасных местах", — добавил он через несколько минут.

Позже стало известно о двух пострадавших в Салтовском районе города. Также Игорь Терехов добавил, что есть попадание в Киевский район Харькова. На месте прилета был пожар, а также повреждено остекление окрестных домов.

Также городской голова сообщил об ударе по частному дому в Немышлянском районе. В результате пострадал один человек.

Кроме этого, известно о вражеском ударе "Шахеда" по частному сектору Основянского района. В одноэтажном доме произошел пожар.

По информации председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова, количество пострадавших увеличилось до трех. Еще одного мужчину госпитализировали медики.

Массированная атака на Украину: подробности

Напомним, что 25 декабря Россия запустила из акватории Черного моря по территории Украины крылатые ракеты типа "Калибр". Также враг совершил пусковые маневры с ТУ-95мс в районе Энгельса. В результате обстрела в нескольких городах прогремели взрывы, в частности, в Харькове, Кременчуге и Днепре.

Тем временем в "Укрэнерго" сообщили, что из-за российской атаки начинают применять ограничения электроэнергии. По словам министра энергетики Германа Галущенко, российские войска массированно атакуют энергетическую систему.

Из-за массированной атаки ДТЭК применил графики отключения света в Киеве, Днепре и Одессе. Соответствующую команду предоставило "Укрэнерго".

По словам президента Украины Владимира Зеленского, во время массированного ракетного удара по территории Украины Россия выпустила более 70 ракет и более сотни ударных дронов. Более 50 ракет и значительную часть дронов удалось сбить.