Потужні вибухи та величезні вирви: в мережі показали наслідки атаки на Харків (відео, фото)

За пів хвилини в місті пролунало понад 10 вибухів. В результаті атаки постраждало троє людей.

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Під час масованого ракетного удару по території України в Харкові пролунало 11 вибухів за 27 хвилин. Відповідним відео поділились місцеві жителі у мережі.

"Харків. 11 вибухів показані за 27 секунд. Ракетний удар у Різдво", — так підписав відео користувач.

В місцевому пабліку Харків City також зазначають, що ранком 25 грудня в місті пролунало понад 6 вибухів.

Також в мережі показали вирву, яка утворилась в результаті удару РФ у Салтівському районі Харкова.

Обстріл Харкова: що відомо

Нагадаємо, Харків зранку 25 грудня перебуває під масованим російським обстрілом. Про перші звуки вибухів міський голова Ігор Терехов повідомив о 06:03.

"Харків під масованим ракетним обстрілом. У місті пролунала серія вибухів і є ще виходи балістики у бік міста. Перебувайте у безпечних місцях", — додав він через декілька хвилин.

Пізніше стало відомо про двох постраждалих у Салтівському районі міста. Також Ігор Терехов додав, що є влучання в Київський район Харкова. На місті прильоту була пожежа, а також пошкоджено скління навколишніх будинків.

Також міський голова повідомив про удар по приватному будинку в Немишлянському районі. В результаті постраждала одна людина.

Окрім цього, відомо про ворожий удар "Шахеда" по приватному сектору Основ'янського району. В одноповерховому будинку сталась пожежа.

За інформацією голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, кількість постраждалих збільшилася до трьох. Ще одного чоловіка госпіталізували медики.

Масована атака на Україну: подробиці

Нагадаємо, що 25 грудня Росія запустила з акваторії Чорного моря по території України крилаті ракети типу "Калібр". Також ворог здійснив пускові маневри з ТУ-95мс у районі Енгельса. В результаті обстрілу у декількох містах пролунали вибухи, зокрема, в Харкові, Кременчуці та Дніпрі.

Тим часом в "Укренерго" повідомили, що через російську атаку починають застосовувати обмеження електроенергії. За словами міністра енергетики Германа Галущенко, російські війська масовано атакують енергетичну систему.

Через масовану атаку ДТЕК застосував графіки відключення світла у Києві, Дніпрі та Одесі. Відповідну команду надало "Укренерго".

За словами президента України Володимира Зеленського, під час масованого ракетного удару по території України Росія випустила понад 70 ракет та більше сотні ударних дронів. Більш ніж 50 ракет і значну частину дронів вдалось збити.