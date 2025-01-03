"Пилотный проект": воины будут отчитываться об ударах по ВС РФ через приложение, — Умеров

Украинское правительство поддержал проект "Отчет о поражении". Генштаб будет получать данные о поражении оккупантов и их потери онлайн.

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В приложении "Армия+" для украинских военнослужащих появится новый функционал. Об этом 3 января сообщил министр обороны Рустем Умеров.

"Сегодня мы сделали важный шаг для повышения эффективности Сил обороны Украины", — подчеркнул он.

Кабмин поддержал запуск нового проекта "Отчет о поражении", который поможет диджитализировать отчетность о результатах боев.

Что изменится

Теперь подразделения Вооруженных сил и Национальной гвардии смогут отправлять Генштабу ежедневные отчеты о поражении оккупантов через приложение "Армия+". Отчетность будет синхронизирована с боевой системой DELTA. Министр обороны пообещал, что это обеспечит объективность и прозрачность данных.

По его словам, онлайн-отчеты сделают учет подтвержденных потерь ВС РФ более объективным, а эффективность командиров и подразделений можно будет постоянно отслеживать по четким критериям. Кроме того, новый функционал позволит анализировать эффективность различного оружия и боеприпасов на поле боя, а также оптимизировать производство и поставки наиболее эффективного вооружения.

"В рамках пилотного проекта представление отчетов о поражении станет возможным в отдельных подразделениях. В случае успешного результата — планируем распространить проект на все части Сил обороны", — рассказал Умеров.

Он поблагодарил правительство за поддержку проекта.

"Аналитика, цифровизация и прозрачность — это путь к эффективному управлению Силами обороны", — подчеркнул глава Минобороны.

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