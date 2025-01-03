"Пілотний проєкт": воїни звітуватимуть про удари по ЗС РФ через застосунок, — Умєров

Український уряд підтримав проєкт "Звіт про ураження". Генштаб отримуватиме дані про ураження окупантів і їхні втрати онлайн.

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У застосунку "Армія+" для українських військовослужбовців з’явиться новий функціонал. Про це 3 січня повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

"Сьогодні ми зробили важливий крок для підвищення ефективності Сил оборони України", — наголосив він.

Кабмін підтримав запуск нового проєкту "Звіт про ураження", який допоможе диджиталізувати звітність про результати боїв.

Що зміниться

Тепер підрозділи Збройних сил та Національної гвардії зможуть надсилати Генштабу щоденні звіти про ураження окупантів через застосунок "Армія+". Звітність буде синхронізована з бойовою системою DELTA. Міністр оборони пообіцяв, що це забезпечить об’єктивність і прозорість даних.

З його слів, онлайн-звіти зроблять облік підтверджених втрат ЗС РФ об’єктивнішим, а ефективність командирів і підрозділів можна буде постійно відстежувати за чіткими критеріями. Окрім того, новий функціонал дозволить аналізувати ефективність різної зброї й боєприпасів на полі бою, а також оптимізувати виробництво й постачання найефективнішого озброєння.

"В межах пілотного проєкту подання звітів про ураження стане можливим в окремих підрозділах. У разі успішного результату — плануємо поширити проєкт на всі частини Сил оборони", — розповів Умєров.

Він подякував уряду за підтримку проєкту.

"Аналітика, цифровізація та прозорість — це шлях до ефективного управління Силами оборони", — підкреслив голова Міноборони.

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В останні години 2024 року у Покровську вийшла з ладу електромережа. Надію місцевих мешканців зруйнували разом з містом обстріли ЗС РФ. Ті, хто ще залишається у домівках, змушені зимувати без газу й води. Фокус зібрав дані про ситуацію в населеному пункті в одному матеріалі.