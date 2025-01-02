Оновлення "Армії+" і ВЛК в телефоні: у Міноборони розповіли про нові функції для українців

Цивільним та військовим вже полегшили життя два застосунки — "Резерв+" та "Армія+". У 2025 році в Україні планують реалізувати ще один масштабний диджитал-проєкт.

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В Україні диджиталізують процеси, пов’язані з загальною мобілізацією. Вже цього року чоловіки зможуть проходити ВЛК онлайн. Деталями в інтерв’ю "АрміяInform", опублікованому 2 січня, поділився заступник міністра оборони, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

Мобілізація в Україні: чому акцент на технологіях

Він підкреслив, що нині головне завдання — знайти баланс між свободою, звітністю та відповідальністю. Важливо, щоб командири могли оперативно реагувати та ухвалювати рішення, але їхні дії були прозорими й підзвітними.

"Для досягнення цього балансу ми активно впроваджуємо цифровізацію процесів та електронний документообіг. Ці інструменти не лише зменшують бюрократичний тиск, але й дозволяють краще контролювати та оптимізувати процеси", — підкреслив чиновник.

Мобілізація в Україні: останні оновлення

Мельник повідомив, що застосунок "Резерв+" показав свою ефективність. Онлайн-сервіс дозволив значно полегшити бюрократичне навантаження як на військовослужбовців, так і на цивільних. Тепер українці можуть оновлювати дані та подовжувати свої відстрочки у телефоні — йти у ТЦК не потрібно.

Інший сервіс, який полегшив життя військовим — застосунок "Армія+". Він постійно оновлюється. Тепер захисники можуть не лише подавати онлайн рапорти на переведення в іншу частину, але й замовляти квитки на потяг зі спецрезерву.

Мобілізація в Україні: плани на 2025 рік

У 2025 році в Україні планують реалізувати масштабну цифровізацію ВЛК. Заступник міністра розповів, що будуть використані інструменти платформи "Резерв+" та загальні бази системи охорони здоров’я. Зі слів генерала, новий функціонал зменшить навантаження на медиків та суттєво спростить проходження медкомісії як військовим, так і цивільним.

"Мета цих реформ — створити ефективну, прозору та гнучку систему управління, де ініціатива і відповідальність не суперечать одна одній, а працюють разом задля перемоги України", — додав він.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко передавала, що електронна ВЛК працюватиме завдяки обміну даними між системою "Оберіг" та ЕСОЗ. Вона пояснювала, що комісія отримуватиме з системи дані, внесені про людину сімейним лікарем, і він же зможе надавати рекомендації щодо придатності або направлення на додаткові обстеження.

Також Черногоренко зазначала, що онлайн-ВЛК має зменшити корупцію й черги у ТЦК. На початку грудня вона обіцяла, що новий функціонал з’явиться вже за три місяці. Першим етапом реформи будуть електронні направлення на ВЛК, які формуватимуться через "Резерв+".