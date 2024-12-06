Без корупції в ТЦК: Міноборони про направлення на ВЛК через "Резерв+" (відео)

У застосунку "Резерв+" через три місяці з'явиться нова функція для проходження медкомісії, пояснила представниця Міноборони Катерина Черногоренко. Це дозволить визначати придатність без зайвих візитів до ТЦК.

Громадяни отримають можливість не ходити зайвий раз у терцентри комплектування (ТЦК), а визначатимуть ступінь придатності за допомогою нового функціоналу застосунку Міноборони "Резерв+". Завдяки програмістам міністерства через застосунок можна отримати направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК) і це, прогнозують, зменшить корупцію, а також черги у військкоматах. Про деталі реформи військового обліку, мобілізації та роботи терцентрів заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко розповіла в телемарафоні.

ВЛК та мобілізація - Черногоренко про Резерв+ див. з 0:35

Черногоренко пояснила, що Міноборони максимально працює над тим, щоб люди не втрачали час у чергах до терцентрів комплектування. Для цього, серед іншого, планують цифровізувати оформлення направлень на військово-лікарські комісії. Для проведення цієї реформи, як з'ясувалося, довелося спільно працювати фахівцям МОУ, Мінохоронздоров'я, представникам громадськості та західних партнерів. Перший етап реформи — електронні направлення, які формуватимуть через застосунок "Резерв+", пояснила посадовиця. Такий функціонал з'явиться у застосунку через три місяці, пролунало в ефірі.

"Уже на першому етапі реформи ми втілимо можливість отримати електронне направлення на ВЛК через Резерв+ просто в себе в телефоні, не потрібно буде йти його отримувати в ТЦК. Це буде здійснено до кінця лютого наступного, 2025 року", — сказала вона.

Після цього почнеться наступний етап реформи: можливість пройти ВЛК у будь-якому цивільному заклад охорони здоров'я, який людина обере самостійно. Черногоренко пояснила, що так вони розділять процедуру встановлення придатності на два етапи: на першому працюватимуть медики, на другому — Міноборони адмініструватиме процес.

"Це буде децентралізована, автономна, цифровізована, анонімізована процедура, зручна людям, яка знизить суттєво корупційні ризики", — наголосила заступниця глави Міноборони.

Крім того, в Міноборони вирішили покращити механізм встановлення на облік юнаків із 17 років, розповіла Черногоренко про ще один напрям роботи. Завдяки цим новаціям не потрібно іти зайвий раз до ТЦК, адже питання вирішуватиметься дистанційно.

"Це робимо для того, щоб не було додаткового візиту в ТЦК, щоб це можна було зробити за кордоном. І таке рішення покликане розвантажити ТЦК, щоб не створювати черги і без додаткових візитів", — підсумувала представниця міністерства.

ВЛК і мобілізація — деталі

Зазначимо, 3 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів про реформу ВЛК з погляду його відомства. На першому етапі з'явиться можливість надавати в терцентри не паперові, а електронні висновки медкомісії. Водночас людина справді зможе звертатися відразу до свого сімейного лікаря, який знає усі деталі про стан здоров'я, про історії хвороб. Якщо стан відповідає критеріям "здоровий", то формуватиметься відповідний висновок, який відправлять у ТЦК, пояснив міністр.

Нагадуємо, 27 листопада юрист повідомив, що через нову постанову уряду зникло поняття "виключення з військового обліку": фахівець пояснив, що це означає.