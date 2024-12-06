Без коррупции в ТЦК: Минобороны о направлении на ВВК через "Резерв+" (видео)

В приложении "Резерв+" через три месяца появится новая функция для прохождения медкомиссии, пояснила представительница Минобороны Екатерина Черногоренко. Это позволит определять пригодность без лишних визитов в ТЦК.

Граждане получат возможность не ходить лишний раз в терцентры комплектования (ТЦК), а определять степень пригодности с помощью нового функционала приложения Минобороны "Резерв+". Благодаря программистам министерства через приложение можно получить направление на военно-врачебную комиссию (ВВК) и это, прогнозируют, уменьшит коррупцию, а также очереди в военкоматах. О деталях реформы воинского учета, мобилизации и работы терцентров заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко рассказала в телемарафоне.

ВВК и мобилизация — Черногоренко о Резерве+ см. с 0:35

Черногоренко объяснила, что Минобороны максимально работает над тем, чтобы люди не теряли время в очередях в терцентры комплектования. Для этого, среди прочего, планируют цифровизировать оформление направлений на военно-врачебные комиссии. Для проведения этой реформы, как выяснилось, пришлось совместно работать специалистам МОУ, Минздрава, представителям общественности и западных партнеров. Первый этап реформы — электронные направления, которые будут формироваться через приложение "Резерв+", объяснила чиновница. Такой функционал появится в приложении через три месяца, прозвучало в эфире.

"Уже на первом этапе реформы мы воплотим возможность получить электронное направление на ВВК через Резерв+ прямо у себя в телефоне, не нужно будет идти его получать в ТЦК. Это будет осуществлено до конца февраля следующего, 2025 года", — сказала она.

После этого начнется следующий этап реформы: возможность пройти ВВК в любом гражданском учреждении здравоохранения, которое человек выберет самостоятельно. Черногоренко объяснила, что таким образом разделят процедуру установления годности на два этапа: на первом работают медики, на втором — Минобороны будет администрировать процесс.

"Это будет децентрализованная, автономная, цифровизированная, анонимизированная процедура, которая будет удобна людям и снизит существенно коррупционные риски", — отметила заместитель главы Минобороны.

Кроме того, в Минобороны решили улучшить механизм постановки на учет юношей с 17 лет, рассказала Черногоренко о еще одном направлении работы. Благодаря этим новациям не нужно идти лишний раз в ТЦК, а вопрос будут решать дистанционно.

"Это делается для того, чтобы не было дополнительного визита в ТЦК, чтобы это можно было сделать за рубежом. И такое решение призвано разгрузить ТЦК, чтобы не создавать очереди, и без дополнительных визитов", — подытожила представительница министерства.

ВВК и мобилизация — детали

Отметим, 3 декабря министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал о реформе ВВК с точки зрения его ведомства. На первом этапе появится возможность предоставлять в терцентры не бумажные, а электронные выводы медкомиссии. При этом гражданин действительно сможет обращаться сразу к своему семейному врачу, который знает все детали о состоянии здоровья, об истории болезней. Если состояние соответствует критериям "здоровый", то будет формироваться соответствующее заключение, которое отправят в ТЦК, пояснил министр.

Напоминаем, 27 ноября юрист сообщил, что из-за нового постановления правительства исчезло понятие"исключение с воинского учета": специалист объяснил, что это значит.