Обновление "Армии+" и ВВК в телефоне: в Минобороны рассказали о новых функциях для украинцев

Гражданским и военным уже облегчили жизнь два приложения — "Резерв+" и "Армия+". В 2025 году в Украине планируют реализовать еще один масштабный диджитал-проект.

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В Украине диджитализируют процессы, связанные со всеобщей мобилизацией. Уже в этом году мужчины смогут проходить ВВК онлайн. Деталями в интервью "АрмияInform", опубликованном 2 января, поделился заместитель министра обороны, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

Мобилизация в Украине: почему акцент на технологиях

Он подчеркнул, что сейчас главная задача — найти баланс между свободой, отчетностью и ответственностью. Важно, чтобы командиры могли оперативно реагировать и принимать решения, но их действия были прозрачными и подотчетными.

"Для достижения этого баланса мы активно внедряем цифровизацию процессов и электронный документооборот. Эти инструменты не только уменьшают бюрократическое давление, но и позволяют лучше контролировать и оптимизировать процессы", — подчеркнул чиновник.

Мобилизация в Украине: последние обновления

Мельник сообщил, что приложение "Резерв+" показало свою эффективность. Онлайн-сервис позволил значительно облегчить бюрократическую нагрузку как на военнослужащих, так и на гражданских. Теперь украинцы могут обновлять данные и продлевать свои отсрочки в телефоне — идти в ТЦК не нужно.

Другой сервис, который облегчил жизнь военным — приложение "Армия+". Оно постоянно обновляется. Теперь защитники могут не только подавать онлайн рапорты на перевод в другую часть, но и заказывать билеты на поезд из спецрезерва.

Мобилизация в Украине: планы на 2025 год

В 2025 году в Украине планируют реализовать масштабную цифровизацию ВЛК. Заместитель министра рассказал, что будут использованы инструменты платформы "Резерв+" и общие базы системы здравоохранения. По словам генерала, новый функционал уменьшит нагрузку на медиков и существенно упростит прохождение медкомиссии как военным, так и гражданским.

"Цель этих реформ — создать эффективную, прозрачную и гибкую систему управления, где инициатива и ответственность не противоречат друг другу, а работают вместе для победы Украины", — добавил он.

Напомним, заместительница министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко передавала, что электронная ВВК будет работать благодаря обмену данными между системой "Оберіг" и ЕСОЗ. Она объясняла, что комиссия будет получать из системы данные, внесенные о человеке семейным врачом, и он же сможет давать рекомендации относительно пригодности или направления на дополнительные обследования.

Также Черногоренко отмечала, что онлайн-ВЛК должна уменьшить коррупцию и очереди в ТЦК. В начале декабря она обещала, что новый функционал появится уже через три месяца. Первым этапом реформы будут электронные направления на ВВК, которые будут формироваться через "Резерв+".