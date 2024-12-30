Военнообязанные украинцы должны пройти повторную ВВК до 5 февраля: кого это касается

Журналисты отметили, что если не пройти ВВК в указанные законодательством сроки, то граждане могут быть привлечены к административной ответственности.

Related video

Военнообязанные граждане Украины, которые ранее имели статус "ограниченно годных", должны до 5 февраля 2025 года повторно пройти военно-врачебную комиссию. Об этом пишет "24 канал".

Журналисты отметили, что 4 мая 2024 года вступил в силу закон, которым статус "ограниченно годный" был отменен.

В то же время этот же документ предусматривает срок в 9 месяцев, для того, чтобы "ограниченно годные" повторно прошли ВЛК и получили один из нижеследующих актуальных статусов:

годен к военной службе;

годен к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, высших военных учебных заведениях и учреждениях;

временно непригоден, который нуждается в лечении, отпуске или увольнении;

непригоден с переосвидетельствованием через 6-12 месяцев;

непригодный к военной службе с исключением с воинского учета.

Авторы материала отметили, что пройти повторную ВВК до 5 февраля 2025 года должны абсолютно все, кто имел статус "ограниченно годный", независимо от того, когда они проходили предыдущее медицинское обследование.

Напомним, в декабре военный хирург раскритиковал ВВК, которые отправляют больных на фронт.

Фокус также писал о том, кто может получить отсрочку от мобилизации по состоянию здоровья.