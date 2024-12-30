Військовозобов'язані українці повинні пройти повторну ВЛК до 5 лютого: кого це стосується
Журналісти зазначили, що якщо не пройти ВЛК у зазначені законодавством терміни, то громадяни можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності.
Військовозобов'язані громадяни України, які раніше мали статус "обмежено придатних", мають до 5 лютого 2025 року повторно пройти військово-лікарську комісію. Про це пише "24 канал".
Журналісти зазначили, що 4 травня 2024 року набув чинності закон, яким статус "обмежено придатний" було скасовано.
Водночас цей же документ передбачає термін у 9 місяців, для того, щоб "обмежено придатні" повторно пройшли ВЛК і отримали один з нижченаведених актуальних статусів:
- придатний до військової служби;
- придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК і СП, вищих військових навчальних закладах та установах;
- тимчасово непридатний, який потребує лікування, відпустки чи звільнення;
- непридатний з переоглядом через 6-12 місяців;
- непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку.
Автори матеріалу наголосили, що пройти повторну ВЛК до 5 лютого 2025 року повинні абсолютно усі, хто мав статус "обмежено придатний", незалежно від того, коли вони проходили попереднє медичне обстеження.
Нагадаємо, в грудні військовий хірург розкритикував ВЛК, які відправляють хворих на фронт.
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