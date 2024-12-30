Військовозобов'язані українці повинні пройти повторну ВЛК до 5 лютого: кого це стосується

Журналісти зазначили, що якщо не пройти ВЛК у зазначені законодавством терміни, то громадяни можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності.

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Військовозобов'язані громадяни України, які раніше мали статус "обмежено придатних", мають до 5 лютого 2025 року повторно пройти військово-лікарську комісію. Про це пише "24 канал".

Журналісти зазначили, що 4 травня 2024 року набув чинності закон, яким статус "обмежено придатний" було скасовано.

Водночас цей же документ передбачає термін у 9 місяців, для того, щоб "обмежено придатні" повторно пройшли ВЛК і отримали один з нижченаведених актуальних статусів:

придатний до військової служби;

придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК і СП, вищих військових навчальних закладах та установах;

тимчасово непридатний, який потребує лікування, відпустки чи звільнення;

непридатний з переоглядом через 6-12 місяців;

непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку.

Автори матеріалу наголосили, що пройти повторну ВЛК до 5 лютого 2025 року повинні абсолютно усі, хто мав статус "обмежено придатний", незалежно від того, коли вони проходили попереднє медичне обстеження.

Нагадаємо, в грудні військовий хірург розкритикував ВЛК, які відправляють хворих на фронт.

Фокус також писав про те, хто може отримати відстрочку від мобілізації за станом здоров'я.