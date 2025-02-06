Внезапно и не понятно, как: точность баллистики КНДР неожиданно заметно выросла, — Reuters

Ранее северокорейские ракеты имели точность от одного километра, а теперь могут похвастаться показателями в несколько десятков метров. Эксперт Ян Ук предупредил, что это чревато тревожными последствиями.

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Точность северокорейских ракет, которыми ВС РФ бьют по Украине, значительно улучшилась. Об этом 6 февраля сообщили в Reuters со ссылкой на высокопоставленные украинские источники.

Отмечается, что если сравнивать удары в 2025 году с теми, которые были нанесены в течение прошлого года, они стали заметно точнее. По словам собеседников, точность выросла до 50-100 метров от намеченной цели, а значит КНДР использует войну для испытания своих технологий.

Военный источник проинформировал, что более точными стали все более 20 баллистических ракет Северной Кореи, которыми били по Украине в последние несколько недель. Неназванный высокопоставленный представитель правительства это подтвердил.

Эксперт по оружию Ян Ук предупредил, что такое улучшение ракетного потенциала КНДР — тревожный сигнал. По его мнению, это может угрожать стабильности в регионе и мире, а также привести к продаже эффективного оружия "неудачным" государствам.

В СМИ отметили, что Северная Корея годами развивала свой ракетный потенциал, но не имела возможности испытать оружие в боевых действиях. Такая возможность появилась у изолированной страны благодаря развязанной Россией войне в Украине.

"Поскольку они изготавливают ракеты и получают отзывы от заказчиков — российской армии, то они имеют больше опыта создания более надежных ракет", — пояснил Ян.

По словам эксперта и источников, неизвестно, какие изменения внесла Северная Корея. Анализ не выявил изменений в конструкции, но обломков для него осталось очень мало. Два вероятных объяснения — ракеты оснастили лучшими навигационными системами или механизмом управления для облегчения маневрирования.

Ян предположил, что также точность могли повысить лучшая информация от экипажей, новые компоненты системы наведения, предоставленные Москвой, совершенствование на основе опыта и данных, полученных во время войны.

Военный источник сообщил, что ранее северокорейские ракеты имели точность 1-3 километра, а у самых новых образцов она составляет уже 50-100 метров. Обстрелы ракетами КНДР начались в конце 2023 года, ВС РФ применяли такую баллистику как K-23, K-23A и K-24. С того времени по Украине уже было выпущено примерно 100 таких ракет.

Собеседник подчеркнул, что улучшение точности было внезапным — после месяцев неточных ударов. Он добавил, что северокорейская баллистика несет большую боеголовку весом до одной тонны и имеет радиус действия до 800 километров. Для сравнения, "Искандер-М" несет меньший полезный груз и имеет радиус действия до 500 километров.

Напомним, военнослужащий Андрей "Дайс" рассказал об универсальных наземных дронах "Тараканы", которые стали настоящими помощниками для украинских защитников.

В Генштабе ВСУ подтвердили, что ночью на 6 февраля атаковали аэродром "Приморско-Ахтарский". На российском объекте гремели взрывы и вспыхнул пожар.