Раптово і не зрозуміло, як: точність балістики КНДР несподівано помітно зросла, — Reuters

Раніше північнокорейські ракети мали точність від одного кілометра, а тепер можуть похизуватись показниками у кількадесят метрів. Експерт Ян Ук попередив, що це загрожує тривожними наслідками.

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Точність північнокорейських ракет, якими ЗС РФ б’ють по Україні, значно покращилась. Про це 6 лютого повідомили у Reuters з посиланням на високопоставлені українські джерела.

Зазначається, що якщо порівнювати удари у 2025 році з тими, які були завдані впродовж минулого року, вони стали помітно точнішими. Зі слів співрозмовників, точність зросла до 50-100 метрів від наміченої цілі, а отже КНДР використовує війну для випробовування своїх технологій.

Військове джерело проінформувало, що точнішими стали усі понад 20 балістичних ракет Північної Кореї, якими били по Україні в останні кілька тижнів. Неназваний високопоставлений представник уряду це підтвердив.

Експерт зі зброї Ян Ук попередив, що таке покращення ракетного потенціалу КНДР — тривожний сигнал. На його думку, це може загрожувати стабільності в регіоні й світі, а також призвести до продажу ефективної зброї "невдалим" державам.

У ЗМІ зазначили, що Північна Корея роками розвивала свій ракетний потенціал, але не мала можливості випробувати зброю у бойових діях. Така можливість з’явилась в ізольованої країни завдяки розв’язаній Росією війні в Україні.

"Оскільки вони виготовляють ракети та отримують відгуки від замовників — російської армії, то вони мають більше досвіду створення більш надійних ракет", – пояснив Ян.

Зі слів експерта і джерел, невідомо, які зміни внесла Північна Корея. Аналіз не виявив змін у конструкції, але уламків для нього залишилось дуже мало. Два ймовірні пояснення — ракети оснастили кращими навігаційними системами або механізмом керування для полегшення маневрування.

Ян припустив, що також точність могли підвищити краща інформація від екіпажів, нові компоненти системи наведення, надані Москвою, вдосконалення на основі досвіду й даних, отриманих під час війни.

Військове джерело повідомило, що раніше північнокорейські ракети мали точність 1-3 кілометри, а у найновіших зразків вона становить вже 50-100 метрів. Обстріли ракетами КНДР почалися наприкінці 2023 року, ЗС РФ застосовували таку балістику як K-23, K-23A і K-24. З того часу по Україні вже було випущено приблизно 100 таких ракет.

Співрозмовник підкреслив, що покращення точності було раптовим — після місяців неточних ударів. Він додав, що північнокорейська балістика несе велику боєголовку вагою до однієї тонни та має радіус дії до 800 кілометрів. Для порівняння, "Іскандер-М" несе менший корисний вантаж і має радіус дії до 500 кілометрів.

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