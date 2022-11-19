Доля України вирішена. Макрон розкрив суть секретних переговорів США та Китаю на саміті G20

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"Я переконаний, що Китай може зіграти з нашого боку важливішу посередницьку роль у найближчі місяці, щоб запобігти, зокрема, посиленню наземних нападів. Те, що ми вирішили зробити з Китаєм, Індією та багатьма іншими за столом, було дуже важливим" — заявив Макрон. — Тому я вважаю, що це корисно в цьому контексті, оскільки це створює ситуації, коли Росія отримує месидж від міжнародної спільноти, і особливо Китаю, про те, що мир необхідно відновити».

Після цих слів у мене виникає багато запитань. А чому посередник саме Китай, а чи не США? Що сталося на G20? Якщо питання долі України Захід готовий віддати Китаю, цілком зрозуміло, що Китай гратиме за Росії.

Це що, платня за Тайвань? Для України це означає одне — капітуляція, яку загорнуть в обгортку якихось фінансових подачок у вигляді кредитів для території, яка залишиться Україні.

Якщо на заяву Макрона подивитися уважніше, то можна зробити висновок, що російсько-українське питання, попри офіційний порядок денний, було єдиною причиною приїзду туди Байдена та Сі Цзіньпіна. Вони три години говорили про це, але про що саме ніхто не знає. Однак Макрон дав зрозуміти, що всі зацікавлені сторони отримають свої бонуси, їхні інтереси враховано навіть Індії. Водночас про інтереси України, цілісність її території, репарації, притягнення до відповідальності винних немає жодного слова. Адже це ключові умови справедливого миру, про який нещодавно кричав колективний Захід.

Мене непокоїть у словах Макрона вислів про меседжі від міжнародного співтовариства, що мир необхідно відновити. Бачу в ньому прямий натяк на заморожування війни, припинення ведення бойових дій з обох боків та фіксацію лінії розмежування. Тому що, за словами Макрона, не зрозуміло, за яких умов відновлюватиметься цей мир — після виведення військ Росії чи після пекінських угод, на кшталт мінських.

Дуже напружило кількість аналітичних публікацій у світових ЗМІ після закінчення саміту G20, в яких переговори з Путіним подаються як необхідність. Відомий та авторитетний журналіст Девід Ігнатіус на сторінках Washington Post наголошує, що адміністрація Байдена грає у гру виваженої конфронтації, в якій поєднується спільна тема допомоги та стримування конфлікту.

Тобто США нам допомагає, але не так, щоби ми перемогли, а так, щоби ми просто стримували Росію. Зверніть увагу, що ми знову не війна, а конфлікт.

Журнал The Economist, взагалі, опублікував три сценарії розвитку подій в Україні, де один страшніший за інший. У всіх цих сценаріях, навіть у найоптимістичнішому, Україна не може перемогти, бо Путін почне загрожувати ядерною бомбою, а США ніколи не піде на розв'язання ядерної війни. Тому єдине, що може завадити цьому — це… ну, а далі — багато точок.

З ранку переглянув інтернет з надією знайти офіційну заяву українського МЗС щодо виступу Макрона — поки мовчання. Напевно, для Банкової це стало несподіванкою. Там, найімовірніше, традиційно розраховували на блискавичний та переможний виступ Зеленського перед учасниками саміту. Судячи з результатів, спіч Зеленського очікуваного враження не справив.

Якщо, не дай Боже, маятник хитнувся в інший бік, то яким чином Зеленський виходитиме з цієї складної історії в умовах, коли він повністю профукав внутрішню політику і Україна знову не готова до таких серйозних викликів. Економіка знищена, погрузла в корупції. Але це вже інша тема, ми про це обов'язково поговоримо, а поки почекаємо офіційних заяв із Вашингтона та Києва.

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