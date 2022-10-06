Кому дістанеться трон. У Кремлі терміново шукають крайнього за провали в Україні

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Навколо Росії відбуваються дивні речі, над нею вже закружляли стерв'ятники, почувши запах мерця. За задумом історії та долі ці речі невідворотні. Безглузде бажання кремля триматися за минуле відкрило скриньку Пандори, з якої на голову Путіна вивалювалися тисячі непідйомних проблем.

Провалена мобілізація, поразки на фронтах України, економіка, що летить в прірву, розгублені пропагандисти, криваві розбірки еліт за царський трон — це ознаки хаосу у сфері управління державою. У припадковому стані члени Радбезу Росії намагаються пояснити росіянам, чому вождь не мудрий, а найміцніша армія у світі тікає від маленьких ЗСУ.

Членам Радбезу потрібен цап-відбувайло, потрібна жертва, яку можна згодувати озвірілому народу.

Глибинний народ свою реакцію на призиви їхати в Україну яскраво продемонстрував, що аплодувати вождям після угарного похмілля він погоджується. Але вмирати за цих вождів не бажає. У пожежному режимі свідомість росіян обробляється черговою інформаційною отрутою. Їм через солов’йових і скабєєвих прищеплюється думка, що вожді не винні, винні — генерали армії. Суспільство готують до серйозних перестановок у міністерстві оборони та ГШ ЗС Росії.

Відомий в Україні зрадник Царьов із покаянням на обличчі констатує: "Була розпочата спецоперація, але до Києва не дійшли, до Харкова не ввійшли. Своїми діями чи бездіяльністю керівництво міністерства призвело до того, що поставило Росію під загрозу існуванню, а світ підвело до порогу ядерної війни".

У цій цитаті все, що потрібно знати про сучасну Росію. Немає системи, здоровий глузд відсутній, замість того, щоб спробувати врятувати хоча б щось і не втратити остаточно державність, оточення Путіна, намагаючись вижити, топить один одного, при цьому продовжує дурити власний народ. Не можу погодитися з Царьовим щодо порога ядерної війни, а от у контексті того, що Росія опинилася під загрозою існування, згоден на всі сто.

Факти, що свідчать про неминучий розвал імперії, лежать на поверхні, повз них важко пройти і не помітити. У той час, коли російські "еліти" зайняті процесом самознищення, інші держави, які думають про своє майбутнє, часу даремно не втрачають.

Експрезидент Монголії Елбегдорж офіційно заявив про готовність Монголії взяти під свою участь деякі регіони Росії, наприклад, Бурятію, Тиву, Калмикію.

Особисто я бачу у цих подіях просту формулу всесвіту, яка працює завжди: думки матеріальні. Хотів бункерний минулого, будь ласка, отримуй повний рот цього минулого. Тільки тепер воно буде у вигляді ще одного монгольського іга. До Росії поступово вишукується черга з охочих її порвати. Не здивуюся, коли подібні заяви пролунають із Китаю та Японії. Хто зна, може й Україні вже слід уважно подивитися у бік Кубані та Бєлгородської області.

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