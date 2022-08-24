Путин готов к переговорам. Зачем ему это и что предпримет Россия

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Воспользовавшись аналитическим костюмом химзащиты, из зловонного потока, льющегося из недоимперии, можно выделить всего две рациональные идеи. Рациональные в том смысле, что они выглядят теоретически (!) достижимыми:

Глобальная: навязать новый мировой порядок, в котором РФ вместе с США и Китаем входит в тройку неофициальных "хозяев мира". То есть РФ получает право там, где она придумала свои интересы, действовать так, как считает нужным. Причем постсоциалистический лагерь, безусловно, входит в эту злополучную сферу интересов РФ. Локальная, но сакральная: уничтожить государственность Украины как альтернативу российской государственной модели. Уничтожение Украины может быть в любой форме — российского протектората, раздробления, федерализации, оккупации, аннексии, геноцида или же в комбинации этих форм, попытки чего мы, увы, переживаем сегодня.

Но уже можно констатировать, что формы и методы достижения этих гегемонских хотелок оказались такими, что гарантированно приводят к результатам, противоположным запланированным.

Для достижения первой цели Кремль избрал шантаж в стиле "держите меня семеро, а то я всех голыми зубами загрызу". Шантаж военный, энергетический, продовольственный и ядерный. Расчет на то, что единство политического Запада развалится, пойдут сепаратные переговоры насчет поставок дешевых нефти и газа, и в конечном итоге РФ получит желаемое, а неизбежные санкции будут сняты. По крайней мере, наиболее чувствительные — в сфере высоких технологий.

Это было бы реально, если бы РФ удалось захватить Украину за те самые две недели. Тогда — да: военная сила Кремля никем не ставилась бы под сомнение, и под угрозой расширения агрессии, которую не сдержать, Запад (старая Европа, прежде всего) мог бы дрогнуть. Но российский блицкриг потерпел откровенное фиаско, мощь российской армии оказалось дутой. За полгода, которые РФ тупо бьется о стену стойкости ВСУ и украинского народа, Запад смог диверсифицировать источники энергоносителей, и уже понятно, что зиму Европа пройдет хоть и со сложностями, но без катастрофы.

Мировая проблема с продовольствием явно преувеличена, тем более что с целью прорыва экономической блокады РФ вынуждена сделать шаги для ее решения.

Угроза развязывания глобальной термоядерной войны, как выяснилось, не работает, так как не решает задачу установления нового мирового порядка. Она приводит ко всеобщему обнулению, а Путин хочет именно править Россией и воссоздаваемой им империей и воссесть среди правителей мира, а не доживать отпущенное ему в бункере "во глубине сибирских руд".

С задачей уничтожением государственности Украины, которая базировалась на тезисе "надо только подтолкнуть, и она сама рухнет, ведь мы — один народ", все еще хуже, чем с мировым господством РФ.

Да, мы действительно очень похожи с россиянами европейской части. Но коренное отличие в главном: в отношении к свободе и достоинству. Война показала, что воля для подавляющего большинства украинцев является самодостаточной ценностью — вне зависимости от культурных, языковых, геополитических и прочих предпочтений. Она реализуется через сменяемость власти, которую мы жестко блюдем все годы независимости. То есть как бы любая наша власть ни пыталась стать вечной, украинское общество ставит ее на место — вплоть до восстания.

А в РФ власть божественна — потому несменяема. Поэтому мы не один народ. И под имперское ярмо в любых формах украинцы возвращаться не желают, готовы отстаивать свою волю, свой суверенитет над будущем в самом жестоком противостоянии.

При этом Россия фактически не способна принципиально усилить агрессию против Украины. Все рассуждения насчет "мы еще не начинали" — не более, чем жалкая попытка самооправдания, маскировки военного провала. Каждый новый этап российской агрессии оказывает менее успешным, чем предыдущий.

Имперцы уповают на всеобщую мобилизацию. Но Кремль не проводит ее не потому, что боится внутреннего бунта, а потому что не в состоянии ее провести так, чтобы заметно увеличить свой военный потенциал.

В недоимперии дутой и неэффективной, построенной на имитации и приписках, является не только военно-техническая, экономическая, социальная сферы, но и сама система управления. Ее мобилизационная часть — в том числе.

То есть Кремль способен загнать в армию сотни тысяч запуганных безвольных россиян. Но он не способен качественно и быстро вооружить их, обмундировать, накормить, обучить азам военных действий и оперативно перебросить на фронты. Сегодняшняя скрытая мобилизация в РФ — это доступный максимум. Что, кстати, подтверждают и корявые попытки затащить на войну в Украине то сирийских, то северокорейских наемников.

Да и в целом недоимперия уже воюет на максимуме своих возможностей. И лишь там, где она имеет ресурсное превосходство, где способна организовать "огненный вал" по рецептам еще советских генералов, она продолжает попытки наступления. Но без явных успехов. А благодаря западным вооружениям мы обрели противоядие в виде уничтожения вражеских складов и мест скопления техники. "Огненный вал" гасится направленным взрывом, как давно делали при пожарах на нефтеразработках.

Что еще грозного есть в арсенале РФ? Полсотни (и то не факт) ракет "Кинжал" и четыре Миг-31 для их запуска? Это опасные ракеты, но они не способны поменять ситуацию на фронтах.

Применение против Украины стратегического ядерного оружия технически затруднительно — не разрабатывались при Союзе такие абсурдные полетные задания. Да и это по сути удар и по территории РФ заодно.

Тактическое ядерное оружие? Технически осуществимо, но не влияет на боеспособность ВСУ. Напомню, что если все сброшенные на Мариуполь бомбы, снаряды и ракеты перевести в тротиловый эквивалент, то получится несколько тактических ядерных зарядов. Но ведь Украина не сдалась. И опять-таки, в этом случае недоимперия рискует нарваться на ответный удар США и Британии в виде не ядерного, но высокоточного оружия и авиации, который уничтожит войска вторжения в Украину. Да и военным объектам на территории РФ тоже мало не покажется.

Разбомбить перед зимой ТЭЦ, оставив крупные украинские города без тепла, света, связи и прочей цивилизации? Да, мирным жителям придется нелегко, но на армии это почти не отразится, ведь наши бойцы и так воюют в условиях, предельно далеких от цивилизационных благ.

Учинить диверсионный террор против мирных украинцев? Так он уже идет полных ходом.

Ни один из реально возможным вариантов не делает достижимыми те исходные цели, которые ставили перед собой Путин и его обслуга. Их нескрываемая готовность начать мирные переговоры свидетельствует о желании минимизировать поражение, но никак не о достижении заявленных результатов.

Так что, победа у нас в кармане, можно выдохнуть и расслабиться? В сакральном смысле — да. Но практически до победы еще долгий тяжелый кровавый путь. Но мы его обязательно пройдем.

А кто говорил, что творить историю легко?

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